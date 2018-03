« 50 ANS DE L’ASSASSINAT DE MARTIN LUTHER KING »

Samedi 31 mars : « L’espoir non violent ».

Véritable baume spirituel pour la communauté noire révoltée après plusieurs siècles d’esclavage et d‘oppression, la musique lui a permis d’exprimer sa rancoeur et ses aspirations face à l’injustice raciale et sociale à l’oeuvre dans la société américaine. Elle se pose à la fois en témoignage de la souffrance des Africains-Américains, et représente également un retour progressif à la foi à travers la figure emblématique de Martin Luther King. Joe Farmer retrace l’histoire de cette longue lutte, des origines du Blues jusqu’à l’assassinat du pasteur King en 1968.

Avec notamment les témoignages de :

, une des 8 premières étudiantes noires à être entrée en 1959 à l'Université du Tennessee durant la ségrégation. Elle a assisté au dernier discours de Martin Luther King. Dr Noelle Trent, historienne et responsable du département éducatif et mémoriel au Musée National des droits civiques de Memphis

, historienne et responsable du département éducatif et mémoriel au Musée National des droits civiques de Memphis Ben Wiley Payton, bluesman, il éclaire les origines africaines du blues et la vigueur de cette forme d'expression sur les consciences.

Samedi 7 avril : « La colère ».

La force de mobilisation de la musique noire américaine durant le mouvement des droits civiques, après l’assassinat de Martin Luther King.

Avec les témoignages de :

, professeur d'histoire africaine-américaine à l'Université du Mississippi à Oxford Calvin Taylor, ancien membre des Invaders, l'équivalent des Black Panthers dans le sud des Etats-Unis au coeur des années 60 et 70

, ancien membre des Invaders, l’équivalent des Black Panthers dans le sud des Etats-Unis au coeur des années 60 et 70 Toni Green, chanteuse proche des Invaders, native de Memphis.

Samedi 14 avril : « Ces chers disparus » (1/2).

Une émission consacrée aux figures essentielles du peuple noir, méconnues ou mésestimées : Robert Johnson, pionnier du blues, et Emmet Till, jeune adolescent de 14 ans lynché par Roy Bryant et J.W Milam, deux américains blancs racistes en 1955. Un événement tragique à l'origine du mouvement pour les droits civiques.

Avec les témoignages de :

, militant, guide spécialisé dans le patrimoine noir du Sud des Etats-Unis Greg Johnson, Responsable des archives musicales de l'Université du Mississippi

, Responsable des archives musicales de l’Université du Mississippi Roger Stolle, organisateur de festivals et gérant d’un magasin de disques indépendant.

Samedi 21 avril : « Ces chers disparus » (2/2).

Une émission consacrée aux figures essentielles du peuple noir, méconnues ou mésestimées : Medgar Evers, militant des droits civiques assassiné le 12 juin 1963 devant chez lui à Jackson (Mississippi), Amzie Moore, militant clandestin à Cleveland (Mississippi), et Will Dockery, dont les plantations sur Dockery Farm, à Ruleville (Mississippi), étaient l'un des rares lieux où les musiciens noirs, Charley Patton, Robert Johnson, Howlin Wolf, etc, avaient le droit de s'exprimer et de jouer du blues au début du XXe siécle.

Avec les témoignages de :

, proche de la famille Evers, qui raconte les conditions de l'assassinat de Medgar Evers Emilie Jones et James McBride, conservateurs du Musée Amzie Moore et gardiens de la maison située à Cleveland

et , conservateurs du Musée Amzie Moore et gardiens de la maison située à Cleveland Bill Lester, actuel conservateur des Dockery Plantations.

Samedi 28 avril : « L’héritage ».

L’héritage de la lutte pour les droits civiques dans les productions de musique noire américaine actuelles.

Avec les témoignages de :

, élue démocrate de Jackson (Mississippi). Elle est la première africaine-américaine à être entrée au Capitole du Mississippi en 1985. Panny Mayfield, journaliste et photographe d'artistes durant le mouvement des droits civiques

, journaliste et photographe d’artistes durant le mouvement des droits civiques Pamela Junior , directrice du « Mississippi Civil Rights Museum », récemment inauguré à Jackson (Mississippi)

, directrice du « Mississippi Civil Rights Museum », récemment inauguré à Jackson (Mississippi) Robert Gordon, auteur et documentariste. Il a publié plusieurs ouvrages sur la culture noire américaine dont « Respect Yourself » consacré au label Stax Records ou « Can't be Satisfied », un portrait du bluesman Muddy Waters.

Journée spéciale Martin Luther King mercredi 4 avril

Mercredi 4 avril, 50 ans après l’assassinat du pasteur Martin Luther King, RFI propose une journée spéciale consacrée à cet évènement et à ses conséquences avec de nombreux reportages et magazines, en français ainsi que dans les langues étrangères de la radio mondiale.