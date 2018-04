LILIAN THURAM, INVITÉ EXCEPTIONNEL DE RFI, VENDREDI 27 AVRIL

Au programme avec Lilian Thuram :

À 12h10 : 7 milliards de voisins , présenté par Emmanuelle Bastide : « Comment transmettre la mémoire de l’esclave ? » . Avec Lilian THURAM , ainsi que M. Ibrahima Thioub , professeur d’histoire à l'Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar et Patricia Beauchamp Afadé , vice-présidente de l’Association « Les Anneaux de la Mémoire », membre du Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage.

de est . À 14h30 : Afrique midi présentée par Sébastien Duhamel reçoit Lilian THURAM, invité en direct de la grande édition africaine de la mi-journée.

Également ce vendredi 27 avril :

Dans les éditions d’information , RFI propose de nombreux témoignages et reportages, consacrés notamment aux ports d’embarquement des esclaves au Gabon, à la volonté gouvernementale de développer le tourisme mémoriel au Bénin ainsi qu’à l’esclavage moderne au Sénégal.

de : « Ilha de Mozambique : la mémoire de l’esclavage ». À 10h10 : Appels sur l’actualité , présenté par Juan Gomez , donne la parole aux auditeurs autour du thème « Le 27 avril 1848, la France abolissait l'esclavage dans ses colonies. 170 ans plus tard, des associations réclament des indemnités pour les descendants d'esclaves. L'Afrique doit-elle exiger des réparations ? ».

Mais aussi : Si Loin Si Proche , propose également un reportage de Céline Develay-Mazurelle et Laure Allary en 2 épisodes consacré au thème de l’esclavage dans les Antilles Françaises. Longtemps ignorée, enfouie parce que douloureuse, cette mémoire sensible se partage de plus en plus chez les Guadeloupéens qui s’approprient désormais cette histoire, à la fois collective et intime.

Samedi 21 avril à 15h10 : « Esclavage, mémoires sensibles en Guadeloupe » (1/2).

Samedi 28 avril à 15h10 : « Esclavage, mémoires sensibles en Guadeloupe » (2/2).

Sur rfi.fr :

De nombreux articles inédits consacrés notamment aux différentes étapes de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises (par Tirthankar Chanda), à la jeunesse antillaise face à son histoire (par Eric Amiens), aux Bushinengués ou Noirs Marrons de Guyane (par Arnaud Jouve) ainsi qu’un entretien avec Sylvie O’dy, vice-présidente du Comité contre l’esclavage moderne (par Arnaud Jouve) sont à retrouver sur le site de la radio mondiale.

consacrés notamment aux différentes étapes de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises (par Tirthankar Chanda), à la jeunesse antillaise face à son histoire (par Eric Amiens), aux Bushinengués ou Noirs Marrons de Guyane (par Arnaud Jouve) ainsi qu'un entretien avec Sylvie O'dy, vice-présidente du Comité contre l'esclavage moderne (par Arnaud Jouve) sont à retrouver sur le site de la radio mondiale.

* Heure de Paris sur antenne Monde

A propos de la Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le racisme :

« On ne naît pas raciste, on le devient », cette vérité est la pierre angulaire de la Fondation. Le racisme est une construction intellectuelle, politique et économique. Nous devons prendre conscience que l’Histoire nous a conditionnés à nous voir d’abord comme des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans…, des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques… Nos différences deviennent des inégalités générées par des mécanismes de domination qu’il est nécessaire de déconstruire. N’est-il pas temps de nous considérer avant tout comme des Êtres humains ?

La Fondation s’appuie sur l’expertise d’un comité scientifique. Parmi les actions développées depuis la création de la Fondation en 2008 : des interventions dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités en France et dans le monde, des conférences et des débats, des expositions, des parrainages comme celui des orchestres DEMOS de la Philharmonie de Paris, le soutien à des manifestations contre les discriminations et pour les Droits de l’Homme. Thuram.org.

