INAUGURATION DE LA MAISON OUSMANE SOW DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE DAKAR

À l’occasion de l’ouverture à Dakar de la Maison Ousmane Sow samedi 5 mai, RFI se rend dans la capitale sénégalaise afin de faire découvrir aux auditeurs ce nouveau musée où seront présentées les oeuvres du sculpteur surnommé « l’Auguste Rodin du Sénégal ». Jeudi 3 mai à l'Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) et vendredi 4 mai à l’Institut français, Appels sur l’actualité de Juan Gomez, Le débat Africain d’Alain Foka et Vous m’en direz des nouvelles de Jean-François Cadet enregistrent des émissions spéciales en public consacrées à ce lieu qui rejoint l’inventaire des maisons d’arts légendaires à travers le monde, ainsi qu’à l’actualité politique nationale et au rap sénégalais. Neuf vidéos 360° tournées à Dakar par l’équipe de RFI Labo avec des artistes sénégalais tels que Youssou N’dour et Ismaël Lô sont également à retrouver sur rfi.fr .

ENREGISTREMENTS EN PUBLIC JEUDI 3 MAI A L’UCAD :

À partir de 9h (heure locale) dans le Grand Amphithéâtre de l'Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD). Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Appels sur l’actualité de Juan Gomez.

« La présidence Macky Sall » - Diffusion vendredi 4 mai à 10h10*.

Plébiscité en 2012, Macky Sall incarnait l’espoir après 12 ans de présidence Wade. Il s'était engagé à lutter contre la cherté de la vie, le chômage des jeunes et les délestages, réduire le train de vie de l'Etat, instaurer la bonne gouvernance, faire la paix en Casamance.... À 10 mois de l’élection présidentielle, a-t-il tenu ses promesses ? Quel bilan les auditeurs dressent-ils de son action ? Avec un membre du gouvernement, de l’opposition et de la société civile.

Avec : El Hadj Hamidou Kassé, Ministre chargé de la communication à la Présidence de la République du Sénégal et Babacar Gaye, porte-parole du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

« Le Franc CFA » - Diffusion lundi 7 mai à 8h10.*

Avec notamment un représentant de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et Guy Marius Sagna, coordonnateur de la plateforme « Non aux APE » et membre de la plateforme pour la souveraineté monétaire « France dégage ! ».

« Les enjeux de la future élection sénégalaise » - Diffusion dimanche 6 mai à 10h10*.

Avec : Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement et porte-parole de l’APR (Alliance pour la République), Doudou Wade, ancien député et président du groupe parlementaire libéral (PDS), ancien député du Parlement de la Cedeao, Cheikh Gueye, ancien 1er adjoint au Maire de Dakar Khalifa Sall, membre du HCCT (Haut Conseil des Collectivités Territoriales) et Maire de Dieuppeul-Derkle et Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC (Groupe de Recherche et d’Appui-conseil pour la Démocratie participative et la bonne gouvernance).

« Le hip-hop et le rap sénégalais » - Diffusion vendredi 4 mai à 15h10*.

Didier Awadi, rappeur sénégalais, pionnier du mouvement rap au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest, Didier Awadi a fondé en 1989 le célèbre groupe Positive Black Soul. Il est lauréat du « Prix RFI Musiques du Monde » 2003. Il dirige actuellement le Studio Sankara à Dakar. Son album Made in Africa vient de sortir, Ibrahima Wane, professeur de littérature africaine à l’Université Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des courants et textes musicaux Africains, Amadou Fall Ba, spécialiste de la culture urbaine sénégalaise et notamment du Hip-Hop sénégalais, il dirige le Festival de Hip Hop « Festa2H », Nix, rappeur sénégalais, il présente son nouvel EP Excuse My Wolof 2 et le single Highlander.

ENREGISTREMENT EN PUBLIC VENDREDI 4 MAI A L’INSTITUT FRANÇAIS :

À 10h (heure locale) à l’Institut français de Dakar. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

« Inauguration de la Maison Ousmane Saw » - Diffusion lundi 7 mai à 15h10*.

Avec Béatrice Soulé, commissaire et scénographe de toutes les expositions d’Ousmane Sow durant 20 ans, elle a par ailleurs édité ses livres, produit et réalisé deux films sur le sculpteur dont Ousmane Sow, le soleil en face, Soly Cissé, peintre, sculpteur, photographe, vidéaste et scénographe sénégalais, Ousmane Mbaye, designer et décorateur sénégalais et Sylvain Sankalé, historien et critique d’art contemporain.

* Heure de Paris sur antenne Monde

DES VIDÉOS 360° À RETROUVER SUR RFI.FR