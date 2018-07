RFI, PARTENAIRE OFFICIEL DU 72ÈME FESTIVAL D’AVIGNON DU 6 AU 24 JUILLET 2018

Pour la sixième année, le cycle de lectures « Ça va, ça va le monde ! » fait entendre de jeunes auteurs de la Francophonie du Sud au Festival d’Avignon et salue aussi la mémoire du congolais Tchicaya U Tam’si, dont on commémore le 30ème anniversaire de la disparition. Sa poésie et son théâtre n’avaient pas été entendus à Avignon depuis 1976. Ces textes arrimés au présent sont à entendre tous les matins du 14 au 19 juillet dans le Jardin de la rue de Mons puis sur les ondes de la radio mondiale durant l’été. Tout au long du Festival d’Avignon, RFI propose également une programmation spéciale avec émissions, reportages et invités.

Cycle de lectures RFI « Ça va, ça va le Monde ! »

Du 14 au 19 juillet 2018 à 11h au Jardin de la rue de Mons – entrée libre

avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radio

RFI présente « Ça va, ça va le Monde ! », en coproduction avec le Festival d’Avignon et la compagnie [e]utopia[4] (avec l’aide de Wallonie Bruxelles International), avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique. Ce nouveau cycle de six lectures d’œuvres d’auteurs africains et haïtiens est coordonné par Pascal Paradou et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel. Ces lectures enregistrées seront diffusées sur les antennes de RFI du 29 juillet au 2 septembre.

AU PROGRAMME

Samedi 14 juillet : La poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma (Cameroun).

Lauréat du Prix RFI Théâtre (2017)

Lu par Charlotte Ntamack et Wilfried Manzanza (Batterie)

Dimanche 15 juillet : Les cinq fois où j’ai vu mon père de Guy Regis Junior (Haïti).

Une proposition du Festival des Francophonies en Limousin

Lu par Thomas Dubot et Caroline Berliner.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Lundi 16 juillet : Que ta volonté soit Kin de Sinzo Aanza (République démocratique du Congo)

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan et Consolate Siperius.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Mardi 17 juillet : Retour de Kigali. Texte collectif coordonné et traduit par Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal (Rwanda-France)

Lu par Estelle Marion, Nirere Shanel (chant), Juan Medina (guitare acoustique), Maxime Moro (basse) et Frederic Poli (batterie-percussions).

Mercredi 18 juillet : Sœurs d’ange d’Afi W. Gbegbi (Togo)

Lu par Rehab Mehal, Jessica Fanhan, Annette Gatta et Anthony Marcon (Basse)

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Jeudi 19 juillet : Le bal de Ndinga de Tchicaya U Tam’si (Congo-Brazzaville)

Lu par Tom Adjibi, Alvie Bitemo, Serge Demoulin, Lamine Diarra, Daddy Kamono Moanda et Yatsiona (multi-instruments).

A l’antenne : programmation spéciale Avignon

(horaires en heure de Paris)

« Ça va, ça va le Monde ! »

Les lectures publiques présentées à Avignon seront enregistrées et diffusées cet été sur RFI chaque dimanche du 29 juillet au 2 septembre inclus. Une série présentée par Pascal Paradou. Diffusions sur l’antenne Monde et Afrique chaque dimanche à 12h10.

Mais aussi :

Muriel Maalouf rend compte quotidiennement de l’actualité du Festival du 6 au 15 juillet notamment dans le « Rendez-vous culture » à 8h55, l’« Invité culture » à 13h50 ainsi qu’à travers des vidéos qui ponctuent les temps forts du Festival.

« Vous m’en direz des nouvelles »

Le magazine culturel quotidien présenté par Jean-François Cadet est en direct d’Avignon du 9 au 13 juillet.

Toute l’actualité du festival avec les artistes du « In » et le meilleur du « Off ».

Antenne Monde : du lundi au vendredi à 15h10.

Antenne Afrique : du mardi au samedi à 21h10.

« La Danse des mots »

Le magazine sur la langue française présenté par Yvan Amar est en direct d’Avignon du 16 au 20 juillet.

Les mots du théâtre, les mots de la scène, les mots du festival, toute la façon dont cette grande fête de la culture tord le langage dans tous les sens pour lui faire prendre des sens inédits.

Antenne Monde : du lundi au vendredi à 23h30.

Antenne Afrique : du lundi au vendredi à 15h30 et dimanche à 14h30.

Les rédactions en anglais, brésilien, chinois, espagnol, portugais, roumain et russe proposent également des émissions en direct, des chroniques, des reportages et des interviews au quotidien.

« Ma plus belle tirade… d’amour », une série de vidéos réalisées en compagnie d’acteurs, écrivains ou encore metteurs en scène, est à retrouver chaque jour sur rfi.fr du 16 au 24 juillet.

Sur Internet et les réseaux sociaux. Des développements exclusifs et multimédia proposés depuis Avignon par l’envoyé spécial Siegfried Forster, des reprises enrichies des lectures de « Ça va, ça va le Monde ! » ainsi que tous les reportages et magazines diffusés sur les antennes de RFI sont à (re)trouver sur www.rfi.fr et l’application mobile.

