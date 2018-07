SÉRIE D'ÉTÉ : « LES ONDES DE L’EXIL »

Nous entendons régulièrement parler des « migrants » et des « camps », mais peu les exilés eux-mêmes. Cet été, RFI leur donne la parole. Antoine Lalanne-Desmet a installé des studios radios dans des camps et centres d’accueil en France, en Grèce et au Liban afin de leur permettre de créer leurs propres émissions avec les thématiques et musiques de leur choix. Micro en main, ils et elles sont journalistes et témoins. Ils rient, chantent, évoquent leurs doutes, leurs expériences, leurs espoirs, leurs passions et leur avenir.

Au programme :

Samedi 7 juillet : « Lesbos : bienvenue en Europe » (Grèce).

Depuis le début de l'année, plus de 7000 exilés ont accosté avec des bateaux bringuebalants sur l'île de Lesbos en Grèce. La plupart vivent alors entassés dans le camp de Moria en attendant plusieurs mois l'autorisation de rejoindre le continent.

Samedi 14 juillet : « Athènes : reconstruire sa vie » (Grèce).

A Athènes, le monde entier se croise dans les rues, les camps officiels et informels. La précarité est grande et rebondir pour construire une meilleure vie est complexe. Au micro, les exilés parlent de leurs impressions de l'Europe et leurs espoirs.

Samedi 21 juillet : « Quitter l'Afrique et le Moyen Orient : souvenirs heureux et guerres » (Grèce).

« Personne ne quitte sa maison à moins que sa maison ne soit devenue la gueule d’un requin », écrit la poétesse britannico-somalienne Warsan Shire. Au micro, les exilés racontent leurs souvenirs de leur terre natale au Cameroun, en Afghanistan, en Syrie, mais aussi les raisons de leur départ forcé.

Samedi 28 juillet : « Vivre en Grèce, ce que l'on emmène avec soi, ce que l'on apprend... » (Grèce).

Pour la plupart des exilés, la Grèce ne devait être qu'un lieu de passage, mais les frontières sont fermées et l'escale s'éternise. Pour traverser ces mois, voire ces années, ils ont des « madeleines de Proust », et essaient aussi de s'adapter aux habitudes locales. Dans cette émission, on chante, on mange et l'on parle grec.

Samedi 4 août : « Souvenir de Syrie » (Liban).

: Samedi 11 août : « Nationalités, exil et identités » (Liban).

: Samedi 18 août : « Apprendre et travailler au Liban » (Liban).

: Samedi 25 août : « Etre une femme exilée » (Liban).

: Samedi 1er septembre : « La vie à Calais : les calaisiens, la police, la rue, les associations, la mixité des origines » (France).

Ces émissions seront à (ré)écouter sur rfi.fr

Contacts presse :

Anthony Ravera, Responsable presse Tél. +33 (0) 1 84 22 93 85 / +33 (0) 6 60 14 94 39 – anthony.ravera@rfi.fr

Kevin Colin, Attaché presse Tél. +33 (0) 1 84 22 73 16 / +33 (0) 6 33 69 21 72 – kevin.colin@rfi.fr

@RFI_presse