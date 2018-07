Cet été, Juliette Fievet donne la parole dans « Légendes Urbaines » aux grands acteurs des cultures urbaines mondiales. Ils sont les têtes d’affiches des genres musicaux les plus écoutés aujourd’hui mais sont parfois méconnus du grand public. Juliette Fievet fait découvrir la « face cachée » de ces artistes, derrière les clichés, les postures, et loin de l’actualité promotionnelle.

Au long de ces grands entretiens, artistes et professionnels (réalisateurs de clip, managers, tourneurs…), hommes et femmes de divers horizons et continents, s’expriment sur leurs parcours, sur l’actualité ou encore sur des sujets de société.

Sur la radio mondiale, « Légendes urbaines » croise les regards et fait intervenir dans chaque émission des chroniqueurs issus de pays et médias différents, de la France au Cameroun, de la République démocratique du Congo au Sénégal…

Les interviews sont rythmées par des cartes blanches (actualité/agenda, coup de coeur, coup de gueule…) ainsi que par des Live, des sélections musicales et des invités mystères tels que Maître Gims, Stomy Bugsy, Big Flo et Oli, Sofiane….

Sociale et filmée, « Légendes urbaines » est également à retrouver sur rfi.fr , Facebook , Twitter et Instagram .

Au programme :

Samedi 4 août : KERY JAMES

: Dimanche 5 août : DJ ARAFAT

: Samedi 11 août : DOSSEH

: Dimanche 12 août : KIFF NO BEAT

: Samedi 18 / Dimanche 19 août : « Spéciale femmes » avec CHILLA, AMEL BENT, LEILA SY, DAPHNEE WEIL et VALERIE ATLAN

/ : avec et Samedi 25 août : SETH GUEKO et le réalisateur XAVIER DURRINGER

: et le réalisateur Dimanche 26 août : Programmation à venir

Spécialiste des cultures urbaines, Juliette Fievet travaille depuis plus de 20 ans dans l’industrie musicale. Directrice artistique de label, elle a également été manager d’artistes tels que Kery James, Brick and Lace, Nelly Furtado, Sean Paul et Shaggy. Animatrice à la télévision depuis 10 ans (France ô, Trace, Canal+ Afrique…), elle est également chroniqueuse et remplaçante de Claudy Siar pour le magazine de RFI « Couleurs tropicales » et co-productrice et créatrice du concept « Le grand Pari ».

