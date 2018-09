SÉBASTIEN JÉDOR LAURÉAT DU « PRIX DU JOURNALISME SUR LES THÈMES DE L'INTÉGRATION ET DE L'IMMIGRATION »

Cette année, la French-American Foundation récompensait le travail de deux journalistes (l'un anglophone pour « The Immigration Journalism Prize » et l'autre francophone pour « Le Prix Cercle des Médias ») pour leurs reportages sur l'immigration. Tous les formats journalistiques étaient acceptés (presse écrite, radio, télé, multimédia, photo…).

Sébastien Jédor, journaliste au service culture de RFI, recevra son prix le 2 octobre prochain lors d’une cérémonie organisée aux Services Culturels de l’Ambassade de France à New York.

« Artistes réfugiés, paroles d'exil » par Sébastien Jédor

Diffusé mercredi 10 janvier 2018 (durée : 19mn30)

A (ré) écouter sur rfi.fr.

Menacés dans leur pays d'origine à cause de la guerre, parce que leur art ne plaît pas aux régimes en place ou à des groupes terroristes, ils ont pris la route de l'exil, parmi des milliers d'autres réfugiés. Ils ont laissé derrière eux leur carrière et leurs fans... Aujourd'hui, ils tentent de se reconstruire un avenir loin de chez eux et de renouer avec leur art. Ils sont chanteurs, écrivains, peintres, musiciens... Ils sont syriens, afghans, pakistanais, soudanais... « Grand reportage » part à leur rencontre à l’Atelier des artistes en exil, au sein de l’association Musiques sans Frontières, dans le cadre du projet Orpheus XXI ou dans le groupe belge Refugees for Refugees.

A propos de la French-American Foundation – United States :

Convaincues de la nécessité de créer un lieu de débats et d’échanges réguliers pour approfondir les relations entre la France et les États-Unis, plusieurs personnalités des milieux politique, universitaire et économique donnent en 1975 l’impulsion pour créer à Paris et à New York la French-American Foundation. L’annonce officielle est faite en 1976 lors d’un dîner d’État à Washington réunissant les présidents Gerald Ford et Valéry Giscard d’Estaing à l’occasion des célébrations du bicentenaire de la Déclaration d’indépendance. Cinq ans plus tard, en 1981, le programme des Young Leaders voit le jour. Il s’agit de la première grande initiative pour bâtir des relations durables entre de jeunes personnalités françaises et américaines appelées à de hautes fonctions. D’autres programmes d’échanges et rencontres seront ensuite créés au fil des années pour permettre à la French-American Foundation d’accomplir sa mission et d’être aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de la relation entre la France et les États-Unis. https://frenchamerican.org/

A propos du Cercle des Médias:

Le Cercle des Médias est une association reconnue d’intérêt général qui promeut un journalisme solidaire, en finançant des bourses pour des élèves journalistes – en partenariat avec l’association « La Chance aux Concours », et en distribuant des prix à des journalistes qui s’intéressent à des initiatives ou qui relatent des histoires en lien avec la diversité, l’intégration et l’immigration – en partenariat avec la « French American Foundation – United States ». C’est dans cette perspective que le Cercle des Médias invite régulièrement des personnalités d’envergure internationale à venir débattre et échanger librement. Les journalistes français et étrangers les plus réputés ont ainsi déjà pu rencontrer Shimon Perez, ancien président de l’Etat d’Israël, prix Nobel de la paix ou Béji Caïd Essebsi, président de la République tunisienne, responsable politique emblématique du monde arabe. Dans l’esprit de ses deux fondateurs, Antoine Guélaud (ancien Directeur de la rédaction de TF1 et Directeur des Opérations Spéciales de la chaine) et Christophe Kulikowski (Rédacteur en Chef politique de l’émission de Laurent Ruquier « On n’est pas couché » sur France 2), « Le Cercle des Médias » entend ainsi créer un espace de dialogue différent, franc et décomplexé à travers des rendez-vous uniques. www.cercledesmedias.com