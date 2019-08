Programmation spéciale mardi 3 septembre 2019. « Arrêtons les violences » : Une journée pour faire connaître le 3919

A l’occasion de la journée de mobilisation nationale autour du numéro d’écoute 3919 et de l’ouverture, mardi 3 septembre, du « Grenelle des violences conjugales », RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya proposent une programmation spéciale à suivre en télévision, en radio et sur le numérique, en 15 langues. Engagées toute l’année pour la condition des femmes dans le monde et l’égalité femmes/hommes, les chaînes du groupe France Médias Monde dressent, sur les cinq continents, un état des lieux de ce fléau mondial et des solutions mises en œuvre pour lutter contre toutes ces violences qui ont déjà causé la mort de 92 femmes en France depuis le début de l’année. Des débats, des invité(e)s, des analyses et des reportages à retrouver dans les magazines et les éditions d’information. En outre, dès le 30 août, France 24 et RFI partagent sur leurs antennes et les réseaux sociaux, le logo officiel, le spot radio et les vidéos virales réalisées pour sensibiliser le grand public et améliorer la notoriété du numéro d’écoute national 3919, qui oriente et accompagne les victimes mais aussi les témoins de violences sexistes et sexuelles.

Sur RFI

Dans les éditions d’information, RFI propose tout au long de la journée des reportages et des entretiens qui se penchent sur la situation en France et à travers le monde, avec notamment :

> « Le Reportage France » (à 5h10, 13h42 et 19h32) : témoignage d'une femme victime. Par Anna Piekarec.

> « Le Reportage international » (à 6h15 et 13h21) s’intéresse à la situation en Russie. Daniel Vallot, correspondant à Moscou, a rencontré la mère d’une victime tuée par son mari.

> « L’appel correspondant » (à 7h25), avec François Musseau à madrid qui témoigne des progrès de l’Espagne en la matière.

> « Le focus du jour » (à 7h33), consacré aux violences conjugales en France : états des lieux et attentes. Réalisé par Christophe Paget.

« Grand reportage » (à 9h40 et 19h10) sur la situation des violences conjugales au Mexique réalisé par la correspondante sur place Alix Hardy.

> « L’invité France » (à 13h40) est Françoise Brié, Directrice générale de la Fédération nationale solidarité femme

Mais aussi des reportages sur :

> « Les moyens pour éradiquer le fléau », avec Ernestine Ronai, de l'Observatoire des violences en Seine-Saint-Denis.

> « Les enfants témoins mais aussi victimes de violence », avec Edouard Durand, juge pour enfants au Tribunal de grande instance de Bobigny.

> « La situation en Afrique du Sud » qui détient un des taux les plus élevés de violences conjugales, trois cas par jour répertoriés, par les correspondants Claire Bargelès et Noé Hochet Bodin.

> « Le centre GF2D à Lomé au Togo », une organisation qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales, réalisé par le correspondant permanent, Peter Sassou Dogbe.

> « Les féminicides à Brazzaville au Congo ».

> A 12h10, « 7 milliards de voisins et de voisines » présenté par Emmanuelle Bastide

« Grenelle des violences conjugales - Comment lutter contre les violences conjugales ? »

A l’occasion du « Grenelle des violences conjugales », initié par le Gouvernement et la Secrétaire d’Etat à l’Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, Emmanuelle Bastide reçoit Luc Frémiot, ancien Procureur de la République de Douaiet auteur de « La vengeance d’une femmes » (Ed. Michalon), Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole de l’association « Osez le féminisme », Raphaële Lewi-Leveel, humoriste auteure d’une saynète sur les violences conjugales dont elle a été victime quelques années auparavant, Sophie Soubiran, avocate au Barreau de Paris en droit pénal et droit de la Famille, membre de la Fondation des Femmes, et Awa Cissé, Membre et secrétaire exécutive de l'association des juristes sénégalaises (qui défend les droits des femmes et des enfants. En fin d’émission, Alice Milot propose dans la chronique « l’Afrique qui gagne », le portrait de Djaili Amadou Amal, ancienne femme battue et première auteure camerounaise publiée avec une reconnaissance internationale.

Les langues étrangères de RFI

Les rédactions en anglais, en chinois et en persan, traitent le sujet et proposent également des reportages, des émissions et des entretiens dans leurs éditions d’informations. La rédaction en vietnamien propose un magazine spécial consacré au Vietnam qui reforme la loi contre la violence infligée aux femmes avec l'aide de l'ONU et de l'Europe.

Sur rfi.fr

> RFI propose une infographie sur les chiffres des violences conjugales et des féminicides.

> Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur RFI, ainsi que des développements exclusifs, sont à (ré)écouter sur www.rfi.fr, sur l’application mobile et les réseaux sociaux.

Sur France 24

La rédaction de France 24 rend compte de l’ouverture du « Grenelle des violences conjugales » et des manifestations organisées en France grâce aux envoyées spéciales Virginie Herz (fr), Annette Young (ang), Tatiana Massaad (ar) et Natalia Ruiz Giraldo (es). Tout au long de la journée, France 24 reçoit de nombreux invités et proposent notamment des reportages sur les féminicides et les politiques de lutte menées contre ce fléau en Afrique du Sud, en Israël et en Italie, ainsi que des témoignages de victimes réalisés par Julie Dungelhoeff diffusés dans les éditions d’information.

> Mardi 30 septembre à 16h15 : ActuElles présenté par Virginie Herz

« Féminicide : comment faire reculer ce fléau en France ? »

En France, une femme meurt tous les trois jours des violences de son conjoint ou ex-conjoint et chaque année elles sont en moyenne 219 000 âgées de 18 à 75 ans à être victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire. Pour lutter contre ces féminicides, le gouvernement français organise du 3 septembre au 25 novembre un « Grenelle des violences » au cours duquel des représentants de différents ministères, acteurs de terrain, services publics, associations et familles de victimes, vont réfléchir à des mesures à mettre en place pour mieux protéger les victimes. A cette occasion, Virginie Herz consacre ce numéro d’ActuElles au fléau des violences conjugales et des féminicides, non seulement en France mais également à l’étranger et s’entretient avec le Dr Joachim Kersten, un criminologue qui collabore avec les forces de police européennes pour améliorer leur réaction face aux violences domestiques.

> Mardi 3 septembre à 14h15 :Focus

- « Féminicides au Brésil : le port d’armes, auto-défense ou pousse-au-crime ? ». Un reportage de Pierre Le Duff et Laura Damase.

- « L'Espagne, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes ». Un reportage de Mélina Huet et Maxime Rousseau

Sur france24.com

Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur France 24, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.france24.com et sur l’application mobile.

Sur Monte Carlo Doualiya

Tout au long de la journée, la radio en langue arabe du groupe France Médias Monde propose des éditions spéciales consacrées aux violences conjugales dans le monde arabe et notamment en Egypte. « Page France » s’intéresse à l’ouverture en France du « Grenelle des violences conjugales » et à la journée de mobilisation autour du 3919.

> A 11h : « Société»

Emission spéciale consacrée aux violences conjugales en Egypte, en Irak et en Jordanie et à leur traitement médiatique dans ces pays.

> A 16h : « Retour sur actu »

Saada Essabri s’intéresse aux politiques publiques mises en œuvre dans le monde arabe visant à protéger les femmes victimes de violences.

Sur mc-doualiya.com

Tous les reportages, interviews et magazines diffusés sur Monte Carlo Doualiya, ainsi que des développements exclusifs, sont à (re)trouver sur www.mc-doualiya.com et sur l’application mobile.