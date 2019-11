C1: impeccable en poule, le PSG prétend déjà aux 8es

Une qualification pour les huitièmes, dès la 4e journée ? Le Paris SG, auteur d'un parcours parfait en Ligue des champions avec trois victoires d'affilée, peut déjà s'extraire de sa poule en s'imposant contre le Club Bruges, mercredi (21h00) au Parc des Princes.

Rien de mieux pour oublier l'étrange "yo-yo" de la Ligue 1 et continuer la voie royale en C1: avec 9 points, le club parisien caracole en tête de son groupe A, reléguant même à cinq longueurs le Real Madrid (2e, 4 pts), son principal rival pour la première place.

Un nul contre le champion de Belgique, concassé 5-0 à l'aller grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé, peut même suffire pour décrocher la qualification, si Galatasaray ne s'impose pas à Madrid dans le même temps contre le Real.

Sur le papier, le tableau est idyllique. Et pourtant, il a suffi d'une défaite logique chez la lanterne rouge Dijon (2-1), vendredi dernier en championnat, pour assombrir un début de saison européen impeccable.

Après les revers contre Reims (2-0) et à Rennes (2-1), et malgré l'avance confortable au classement, cela fait tache pour une équipe flamboyante dans les grands rendez-vous, à l'image de ses cartons contre Madrid (3-0) et Marseille (4-0).

- Cavani face à la "DIM" -

"On a pris une leçon à Dijon. Si on joue avec trop de confiance, l'idée que rien ne peut se passer, toutes les choses peuvent" arriver, a prévenu l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, mardi en conférence de presse.

Autre fait marquant: si Paris est la seule équipe de la compétition européenne à ne pas avoir encore concédé de but cette saison en phase de groupes, il connaît la pire entame de l'ère qatarie (depuis 2011) en termes de défaites en championnat après 12 journées.

"Je n'ai pas vraiment d'explications, a déclaré le milieu parisien Idrissa Gueye. On est attendu, tout le monde aimerait gagner contre le PSG. C'était un non-match (contre Dijon). On espère que ce sera la dernière fois. Il ne faut pas prendre les matches de manière facile et rester concentrés jusqu'à la fin".

En attendant de briser la série noire domestique à Brest, samedi prochain (17h30), Thomas Tuchel pourra compter sur les retours de Thiago Silva, Marco Verratti, et Ander Herrera pour poursuivre le sans-faute en C1.

Toujours privé de Neymar, qui devrait faire son retour après la trêve internationale de novembre, l'entraîneur parisien devrait de nouveau miser sur son nouveau trident de choc, la "DIM", tant Angel Di Maria, Mauro Icardi, et Mbappé, brillent ensemble depuis moins d'un mois.

- Fin du boycott des ultras ? -

Au point de faire d'Edinson Cavani, cantonné au rôle de joker de luxe depuis son retour de blessure, la principal victime collatérale ?

"Tous les deux, on travaille pour le bien de l'équipe. C'est ce qu'on se dit tout le temps, sur et en-dehors du terrain. +Edi+ et moi, nous sommes deux attaquants, nous aimons marquer des buts", a confié Icardi lundi sur RMC.

"Nous pouvons jouer ensemble si l'entraîneur le décide, mais ce n'est pas à nous de prendre cette décision", a ajouté la recrue argentine, tout en se disant déterminé à "tout faire" pour rester à Paris au-delà de son prêt d'un an.

Idole absolue du Parc et meilleur buteur de l'histoire du club (195 buts), Cavani pourra-t-il compter sur le soutien des ultras mercredi soir ?

Selon Le Parisien, le Collectif Ultra Paris (CUP), absent à Dijon, a décidé de mettre fin à son boycott des tribunes "suite à la réunion constructive avec le club et les garanties qui en ont résulté", d'après un message adressé à ses adhérents.

Mercredi dernier, le CUP, créé en 2016 pour permettre aux ultras de retrouver le Parc des Princes après des années d'absence, avait annoncé qu'il ne se rendrait plus en tribune "tant que tout ne sera pas fait pour écarter ceux qui œuvrent à (le) détruire".

Des membres du principal groupe de supporters parisien avaient même manifesté jeudi soir devant le siège du club parisien à Boulogne-Billancourt pour dénoncer l'"acharnement". Les échanges avec la direction ont visiblement abouti, avec l'espoir que la fête au Parc des Princes soit totale.