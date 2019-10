La grande voix du foot Eugène Saccomano s'est tue à 83 ans

"Voix inimitable", "homme de coeur" mais aussi fou de littérature, le journaliste Eugène Saccomano, grand commentateur du football sur Europe 1 puis RTL, est décédé lundi à l'âge de 83 ans.

Ses deux anciens employeurs l'ont annoncé lundi dans des communiqués, Europe 1 saluant le départ d'une "voix légendaire", RTL regrettant "la voix brésilienne du football français".

"Eugène Saccomano, c'est beaucoup plus qu'une voix, c'est un divin babil par la magie duquel l'audition d'un match de football à la radio devient un plaisir rare et précieux", écrivait Le Figaro en 1999.

"Une légende, vous diront les plus flatteurs, une grande voix du football, rectifieront les connaisseurs (...) le roi de l'anecdote et des scoops", a souligné Christian Ollivier, directeur des sports sur l'antenne de RTL. "Cette grande voix du foot a fait vibrer des millions de supporters", a ajouté la Ligue de football professionnel sur Twitter.

Né à Marseille, Eugène Saccomano avait débuté comme journaliste au journal Le Provençal avant de devenir correspondant d'Europe 1 dans le Sud. Il rejoint ensuite la rédaction parisienne de la radio puis son service des sports, dont il prendra la tête.

Souvent copié, parfois caricaturé, il avait lancé en 1996 l'émission quotidienne "Europe Sport" et a remporté en 2000 le grand prix des médias pour la meilleure émission de radio avec "Le match du lundi". Après plus de 40 ans, le journaliste avait quitté Europe 1 "sans verser une larme" et avait "préféré passer dans l'équipe d'en face", RTL, où il avait notamment animé "On refait le match".

- Fou de Céline et Giono -

"Il a reçu les plus grands et couvert tous les rendez-vous foot de la station, permettant aussi à toute une génération de reporters, journalistes, de chausser les crampons... Mais Eugène Saccomano était plus que cela, il était un homme de coeur qui incarnait le foot, aimant partager sa fougue et sa passion avec ses amis et les auditeurs", a commenté RTL dans un communiqué.

Le 12 juillet 1998, c'est notamment lui qui avait eu le plaisir de s’époumoner sur l'antenne d'Europe 1 pour la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde face au Brésil. "Nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique ! Inimaginable!", s'était-il exclamé. "3 à 0! On les a assommés, on les a renversés !"

"Il avait ses fulgurances, ses folies, ses envolées. Que de fou-rires!", a salué sur Twitter Pascal Praud, qui avait repris sur iTélé (devenue CNews) l'émission à laquelle participait Eugène Saccomano dans ses dernières années. "Que de souvenirs ! Eugène est parti. Tristesse infinie. Pensées pour Françoise, pour ses enfants dont il était si fier et ses petits-enfants qu'il chérissait tant".

Eugène Saccomano était aussi fou d'écriture. En 1968, à 32 ans, il avait publié "Bandits à Marseille" adapté au cinéma avec succès par Jacques Deray dans "Borsalino", avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Il avait également consacré des ouvrages à Céline et Giono.

"Beaucoup de gens me prennent pour un con, pour un fouteux qui ne comprend que le foot dans la vie, qui est un maniaque des tribunes de presse. Je le suis mais j'adore la littérature aussi. Le plaisir que j'ai, c'est de découvrir de nouveaux livres", confiait-il à France Info en 2014.

Habitant et ex-conseiller municipal de La Garde-Freinet (Var), Eugène Saccomano est décédé en région parisienne, selon Var-Matin.