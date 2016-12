«Joyeux Bordel !», une fête de Noël au bord de la faillite

Le miracle de Noël aura-t-il lieu ce soir ? L’entreprise Zenotek est au bord de la faillite. Seulement un gros contrat pourrait sauver les 80 employés. Alors le directeur prend le risque d’organiser une fête de Noël épique et déjantée pour décrocher le chèque de 14 millions de dollars. Et tant mieux si ça dégénère… Avec « Joyeux Bordel ! », les réalisateurs Josh Gordon et Will Speck nous font vivre une fête de Noël complètement détraquée.

« Jingle Bells, Jingle Bells… » Toute la ville respire Noël, mais Josh est visiblement mal en point. Il vient de divorcer, la seule carte de vœux reçue s’avère être la facture de son avocat et la PDG vient d’annoncer un plan de licenciement avant une éventuelle fermeture de la filiale, trop peu profitable à son goût et de surcroit gérée par son frère qu’elle déteste…

La seule solution valable pour sauver son entreprise informatique où il est directeur technique : arracher un gros contrat de 14 millions de dollars à Walter Davis (incarné par Courtney B. Vance, connu pour son rôle dans la série télé New York, section criminelle), le roi des achats informatique à Chicago. Reste à savoir comment ? Josh décide alors avec son chef et sa codirectrice de maintenir coûte que coûte la fête de Noël et d’inviter le gros acheteur si convoité à cette soirée censée de devenir inoubliable…

« Viser la lune pour atterrir au soleil »

« Il faut viser la lune pour atterrir au soleil » est le nouveau mot d’ordre. En effet, la party ébranlera le building de l’honorable entreprise familiale. Il n’y a plus de limites. Fini le politiquement correct avec ses pulls multiconfessionnels et son dress code coincé. Ce soir, la fête bat son plein sous forme d’excès et de débauches : de la fontaine à whiskey et du canon à coke en passant par la collègue désinhibée jusqu’à l’escort-girl commandée... Les fêtards ont même loué un vrai bébé pour restituer dignement la scène de la Nativité à la gloire d’une boum géante où les salariés débridés commencent à utiliser la photocopieuse pour faire des selfies de leurs seins et leurs sexes, sans parler de l’utilisation de l’imprimante 3D…

Décidément, ils veulent mettre le feu et plus rien ne peut arrêter la teuf incendiaire… En plus, ça semble marcher. Le client aussi courtisé que déchaîné par l’alcool et la drogue accepte finalement à travailler avec l’entreprise. C’est le triomphe, à un détail près : Walter Davis vient à son tour être licencié… Reste un seul joker pour éviter que la filiale sombre dans la catastrophe : Anywair, un logiciel révolutionnaire, développé depuis des années, mais auquel plus personne n’y croit.

Jennifer Aniston et Jason Bateman

La désespérance et la bonne humeur sont les moteurs de cette comédie américaine loufoque où Jennifer Aniston campe Carole, une business woman sans scrupules, en querelle éternelle avec son frère bordélique Clay, interprété par l’humoriste T. J. Miller (Deadpool). Après Une famille très moderne et Comment tuer son boss 1 et 2, l’actrice Jennifer Aniston retrouve aussi Jason Bateman (le patron de George Clooney dans In the Air). Le couple avait déjà fait déplacer les foules, en 2010, avec le film romantique Une Famille très moderne où une New Yorkaise tombe par accident enceinte de son meilleur ami. Avec Joyeux Bordel !, les deux stars fêtent des retrouvailles hilarantes.