«42nd Street»: une cure de bonne humeur pour le Nouvel An

Ça swingue et cela donne de l’espoir. Nous allons foncer tout droit à la 42e rue, celle qui débouche sur Times Square à New York. Elle a donné son nom à un grand classique du Broadway des années 1980, tiré lui-même d'un film culte des années 1930 : « 42nd Street ». Cette rue, cœur battant des théâtres et revues musicales, a été « transférée » au Théâtre du Châtelet à Paris avant que ce haut-lieu de la comédie musicale à l'américaine ferme ses portes pour deux ans et demi de travaux.

42nd Street, c’est une déclaration d’amour à Broadway et tout simplement la comédie musicale avec le plus grand nombre de numéros de claquettes. Le Britannique Stephen Mear - qui s'est lancé dans cet art à l'âge de 3 ans - est metteur en scène et chorégraphe de cette nouvelle production :

« Il y a cinq grands numéros de claquette dans le spectacle. Dans Chantons sous la pluie, il y en a seulement deux. J’ai vu le film 42nd Street quand j’étais gamin et je suis un énorme fan du chorégraphe Busby Berkeley. C’était un génie. Ce qui est merveilleux avec 30 danseurs de claquettes sur scène, on peut faire toutes ces formes géométriques qu’il faisait. C’est tellement joyeux et coloré et cela devrait vous donner de l’espoir. »

Quand la doublure remplace la star au pied levé…

Quelle est l'histoire qui se raconte au rythme des claquettes sur scène ? Nous sommes à New York, en 1933, en pleine crise économique où un producteur mise tout sur son nouveau spectacle. Presque tout se passe dans les coulisses - entre auditions et répétitions, crise de nerfs, caprices et jalousie - jusqu'au jour de la première où la doublure - jeune, naïve, mais douée - remplace la star au pied levé…

L'histoire en soi n'est pas d'une originalité à couper le souffle. Ce qui tient en haleine dans cette 42nd Street, c'est tout le reste : un livret exquis, gorgé d'humour de second, voire troisième degré, des chorégraphies acrobatiques où l'on monte même sur un piano à queue, des costumes qui dépassent toute imagination, comme, par exemple, un défilé des chapeaux les plus extravagants… afin de rester « jeune et beau ». En tout : 300 costumes hauts en couleur parés de 100 kilos de paillettes dans un décor art déco qui brille de mille feux grâce à notamment 250 mètres de ruban LED.

Les « Lollipop Numbers » de Harry Warren

On assiste à une fête pour les yeux et les oreilles. La musique ne nous lâche plus, tellement elle est rythmée et variée, tellement elle jongle entre espièglerie, cadences endiablées et moments lyriques…

« La musique a été écrite par Harry Warren. Il a été le premier dans l’industrie du cinéma à pouvoir vivre exclusivement de ses compositions pour la MGM. Il a gagné trois Oscars dont un pour Lullaby of Broadway qui figure en 42nd Street où il a écrit beaucoup de chansons qu’on appelle Lollipop Numbers, ‘des numéros de sucettes’, parce qu’ils sont sucrés, doux et coquettes. »

Ce n'est pas la première fois que le Britannique Gareth Valentine se lance dans la direction musicale de 42nd Street. « C’était en 1984, j’avais une vingtaine d’années et Steven Mear était dans la troupe des danseurs, il avait 17 ans. Dans mon ensemble, il y avait également une fille qui s’appelait Catherine Zeta-Jones, qui avait également 17 ans. »

La berceuse de Broadway

Manifestement, la fiction rejoint la réalité : la jeune Zeta-Jones endosse le rôle principal, devient l'actrice célèbre que l'on connaît et l'histoire se répète encore une fois avec une autre Britannique, Ria Jones, qui a remplacé Glenn Close dans une production qu'a vue le directeur du Châtelet, Jean-Luc Choplin, à Londres. C'est elle qui brille aujourd'hui dans le rôle de la star excentrique de 42nd Street et qui nous amène Broadway à Paris : « J’adore la berceuse de Broadway, le grondement du métro, les taxis… C’est juste du pur théâtre musical, de ce qu’il y a de meilleur. »

► 42nd Street au Théâtre du Châtelet à Paris, jusqu'au 8 janvier.