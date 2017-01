2017: 17 rendez-vous pour la culture africaine

Janvier

La 30e édition du Fipa à Biarritz, vitrine de la création audiovisuelle internationale dans tous les genres, donne rendez-vous entre le 24 et 29 février. Un an après la polémique autour du documentaire Salafistes du réalisateur français François Margolin et du journaliste mauritanien Lemine Ould Salem, quelle place sera donnée à l’Afrique ? Le Festival international de programmes audiovisuels a déjà fait savoir que l’Algérie sera parmi les pays présents dans la compétition.

Février

Le 25 février ouvre au Burkina Faso la 25e édition du Fespaco avec la Côte d’Ivoire comme pays invité d’honneur. Qui remportera le 4 mars le prestigieux trophée de l’Étalon d’or, deux ans après le cinéaste franco-marocain Hicham Ayouch pour Fièvres ? La Côte d’Ivoire sera le pays invité d’honneur du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le thème principal de cette édition qui se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso sera « Former pour optimiser le potentiel du 7e art africain ».

Mars

Le 9 mars ouvre l’exposition avant-gardiste Posing Beauty dans la culture africaine-américaine ses portes en Europe. Le Mona Bismarck American Center à Paris promet une vision inédite du rapport entre beauté et pouvoir à travers la vidéo, la photographie, la publicité et la mode. L’enjeu consiste à explorer l’imagerie africaine-américaine et la diversité des représentations de la beauté noire de 1890 à nos jours.

A l’occasion de la 19e Biennale de danse du Val-de-Marne (1er mars au 1er avril), le chorégraphe burkinabè Salia Sanou donnera la première de sa nouvelle chorégraphie Souffle rit, souffle danse.



Du 23 au 27 mars, le Maroc est le pays invité d’honneur du Salon du Livre de Paris. « Livre Paris » recevra une délégation de 34 auteurs, témoins de la diversité et du dynamisme de la création littéraire contemporaine du Maroc.



100 % Afriques Capitales s’appelle une nouvelle manifestation artistique pluridisciplinaire à la Grande halle de la Villette à Paris. Du 29 mars au 21 mai, elle souhaite valoriser l’art contemporain du continent africain, mais également de sa diaspora. Le but est aussi de développer et surtout de décloisonner un dialogue entre les cultures de tous les continents.

Avril

Du 23 avril 2017 au 22 avril 2018, Conakry sera la Capitale mondiale du livre. La capitale de la République de Guinée est la 17e ville au niveau mondial et la première ville africaine à être nommée par un Comité international d’experts de l’Unesco. Cette ville portuaire compte aujourd’hui plus de 2 millions d’habitants.

Mai

La 70e édition du Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai. Depuis 1975 et la Chronique des années de braise de l’Algérien Mohammed Lakhdar-Hamina, on attend toujours la deuxième Palme d’or remportée par un cinéaste africain. En 2010, après douze ans d’absence de film africain en compétition officielle, Un Homme qui crie du Tchadien Mahamat Saleh Haroun a été distingué par le prestigieux Prix du jury. En 2016, l’Afrique avait surtout fait parler d’elle sur la Croisette à travers le film raté de Sean Penn qui avait mitraillé le continent noir avec ses bonnes intentions dans The Last Face. Le Tunisien Lotfi Achour était le seul Africain en lice pour une Palme d’or, avec La Laine sur le dos dans la catégorie courts métrages.



Juin

Après le lancement en juin 2014 avec une trentaine de films, le Festival international du cinéma de Kinshasa (Fickin) prépare sa quatrième édition et œuvre à la renaissance du cinéma en République démocratique du Congo.

Juillet

La 71e édition du Festival d’Avignon aura lieu entre le 6 et le 26 juillet. Après un focus sur le Moyen-Orient, le directeur Olivier Py a annoncé pour cette année un focus sur la création théâtrale de l’Afrique subsaharienne. En 2012, les prédécesseurs de Py avaient déjà dédiée une édition à la création en Afrique. Et RFI présentera à nouveau son cycle de lectures Ça va, ça va le monde !.

Août

En août, la 48e édition des Rencontres internationales de la photographie d’Arles bat son plein. Du 3 juillet au 24 septembre, à l’occasion d’une quarantaine d’expositions, des photographes du monde entier se donnent rendez-vous. En 2016, Africa Pop était le moyen de revoir une certaine Afrique contemporaine.

Septembre

Du 20 au 30 septembre, le Festival des Francophonies en Limousin fêtera sa 34e édition. Ce rendez-vous incontournable de la création francophone réserve toujours une grande place aux créateurs africains. À cette occasion RFI décernera à nouveau son prix RFI-Théâtre. Qui succédera à l’auteur guinéen Hakim Bah ?

Octobre

La 5e édition de 1:54 ouvrira ses portes au cœur de Londres, à Somerset House. Créée en 2013, la première foire internationale dédiée à l’art contemporain rassemble chaque année plus que cent artistes pour refléter la créativité des 54 pays du continent noir.

Également en octobre sera annoncé le successeur de Bob Dylan pour le prix Nobel de littérature. L’Afrique reste pour l'instant le parent pauvre de la plus haute distinction littéraire, avec seulement quatre auteurs primés depuis 1901, dont les Sud-Africains John M. Coetzee et Nadine Gordimer en 2003 et 1991, précédés par le Nigérian Wole Soyinka en 1986 et l’Égyptien Naguib Mahfouz en 1988.



Novembre

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) fêteront en 2017 leur 51e édition. Devenu annuel depuis l’édition 2014, le plus ancien festival de cinéma du Sud valorise le cinéma d’Afrique subsaharienne et du monde arabe. Il se définit également comme un laboratoire pour les libertés. Quel film succédera à Zaineb n’aime pas la neige de la jeune réalisatrice tunisienne Kaouthar Ben Hania pour le Tanit d’or ?

Après une première réussie et 15 000 visiteurs, AKAA, la foire d’art contemporain autour de la création africaine organisera du 10 au 12 novembre la deuxième édition Also Known As Afrika au Carreau du Temple, à Paris, pour une Afrique sans frontière.

Décembre

Au Tchad, le festival de danse «Souar Souar » ambitionne de devenir une référence en Afrique centrale. Un festival initié par cinq chorégraphes tchadiens regroupant à la fois des danses traditionnelle, urbaine et contemporaine. Chaque année une dizaine des compagnies d’une dizaine de pays participent à Ndjamena pour changer l'image du Tchad. « Souar Souar » signifie « danse, danse ! » en langue kabalaye.