Terreur à Istanbul: Emin Alper met en scène les années de plomb

«Abluka», Suspicions, le thriller d’Emin Alper, prix spécial du jury à la Mostra de Venise 2015, continue d’être projeté en France. Sorti fin 2016 à Paris, il est à l’affiche dans la banlieue de Rennes et projeté ce 6 janvier au Mercury à Nice, où un débat est prévu avec Cinéma sans frontière. Plusieurs rencontres de ce type, animées par des spécialistes, ont attiré depuis un mois un public soucieux de la tragédie complexe qui se joue sous nos yeux en Turquie…

Dans les ruelles grises et glacées de la grande banlieue d’Istanbul, frappée par la menace terroriste, un drame se noue autour d’une fratrie éclatée. Ambiance de guerre civile et d’état de siège permanent : chacun espionne chacun jusque dans sa propre famille. Frustrations, sidération, terreur, aux confins de cette mégapole en plein chaos, l’Etat traque une force invisible dans les moindres recoins d’un bidonville. Fiction ou réalité ? En 2017, « Abluka », Suspicions, le thriller d’Emin Alper, a des accents bien réels tandis que les attentats en tout genre se succèdent à un rythme effrayant en Turquie.

Les protagonistes du drame qui se noue sous nos yeux font-ils partie du PKK, la branche armée radicale kurde, qui a tenu la dragée haute aux régimes successifs bien avant que Daesh entre en scène ? L’auteur s’en défend. Comme pour son premier film (Derrière la colline, 2012), Emin Alper ne précise ni l’époque ni le lieu où il situe l’action. Ecrit au début des années 2000, son scénario s’est nourri, dit-il dans le dossier de presse, de la lenteur avec laquelle le film a vu le jour.

Victimes et acteurs

Au départ, il s’agissait de travailler sur les « histoires violentes du monde moderne », celles des mouvements de guérilla du 20e siècle, en Asie ou en Amérique latine. Mais sa critique de la violence à l’échelle universelle se renforce, à l’entrée du 21e siècle, successivement avec « l’attaque » du 11-Septembre, l’occupation de l’Afghanistan et de l’Irak puis la vague de soulèvements ou de révolutions du monde arabe... Jusqu'à ce que la Turquie soit prise à son tour dans les mailles du filet.

La force d’« Abluka » réside sans doute dans le fait de montrer des gens confrontés à une violence dont ils sont à la fois victimes et acteurs. Cette fibre humaine est servie par des acteurs talentueux (Mehmet Özgür, Berkay Ates et Tülin Zen), qui nous font pénétrer dans cette « atmosphère de guerre civile [qui] rend les gens fous », dit Emin Alper. Dès la première image, l’ambiance est campée.

Libération conditionnelle

« Kadir Tugsuz ! » hurle une voix qui glace le sang. Le cliquetis des cadenas puis des menottes qu’on déverrouille résonne dans le hall de la prison. Guidé par le taulier, l’homme en question pénètre dans un hangar plongé dans l’obscurité. Au fond, un bureau éclairé par un halo de lumière blafarde. Une impression étrange de semi-liberté. A quel prix ?En prison depuis vingt ans, Kadir en a encore deux à purger. Dans cette officine qu’on devine clandestine, un homme sans âge lui propose « officiellement » une libération conditionnelle, en échange, dit-il, d’un « travail secret ». Traduisez : indicateur des forces de l’ordre. Quelqu’un dans l’ombre aurait « appuyé son dossier », arguant qu’il est « travailleur, courageux, honnête »... Il ne sera pas leur employé mais « le travail vient avec un salaire », précise-t-il avant de lui faire miroiter la possibilité, à terme, d’obtenir « un poste permanent ».

Le quartier est bouclé



Couché sur la paillasse du lit superposé de la cellule de fortune où il doit encore passer la nuit, Kadir, dans le noir, fait un cauchemar éveillé. Il rêve que la terre tremble et qu’un chien aboie, sur fond de bruitages terrifiants et de sirènes de police. Et quand, à l’aube, il se faufile jusqu’à l’entrée, il jette un œil terrifié au-dehors, par la porte entrebâillée. Caban noir, casquette en lainage vissée sur les oreilles, sourcils interrogateurs plantés sur un regard sombre surplombant une barbe fournie et grisonnante, il affronte enfin le monde libre. Le paysage défile à travers la vitre poussiéreuse du bus qui l’emmène dans le quartier périphérique d’Istanbul où il espère trouver Ahmet, son frère cadet. Bientôt, des barrières entravent la voie. Cargos de police, hommes en combinaisons noires, encagoulés, arme au poing... Tout le monde descend ! « Mettez-vous sur un seul rang »… Contrôle de papiers, fouille des sacs, fouille au corps… Le quartier est bouclé.

Enfin, Kadir enfonce son doigt sur la sonnette d’une maison basse en béton de plain-pied donnant sur une rue boueuse. Dans l’encadrement de la porte peinte en bleu dont les vitres en verre dépoli sont protégées par des barreaux de fer, un jeune homme moustachu, l’air ébahi, assure ne pas le reconnaître… Ses enfants sont au village, il est là pour travailler, pas le temps de voir personne… Le frère aîné, qui a conservé la mentalité de la Turquie d’il y a vingt ans, a pris régulièrement de ses nouvelles par un cousin. Il sait qu’Ahmet travaille pour la mairie. Il a réussi sa vie. Et il s’attend à ce qu’il lui offre l’hospitalité familiale. « Ta maison est jolie... Pourquoi ne pas laisser entrer la lumière », lui dit-il ouvrant large le rideau. Le petit frère ferme les yeux.

Tuer les chiens errants

Dans le café du coin, Ahmet lui présente Ali, un ami qui peut lui louer une chambre dans un de ses appartements. Sa femme Meral a préparé le dîner. A la télé, des scènes de violence urbaine, chaussée en feu et débris éparpillés au sol. Ali est ferrailleur. Il blague Ahmet sur son penchant à la boisson. Meral déplore qu’il ne vienne jamais les visiter. « Je vais apprendre à le connaître, dit Kadir protecteur. Il était encore enfant quand on m’a mis en prison. Il retrouve un adulte. Il a de la chance d’avoir des enfants et une belle maison, un foyer paisible ». Ahmet descend sa bière cul-sec. « Quelle paix ? », rétorque l’intéressé que la candeur de son frère fait sourire : sa femme est partie avec un autre emportant les enfants...

Plan large du quartier construit à flanc de colline, sur fond de buildings futuristes échevelés peuplant l’horizon plombé. Les maisons individuelles et les cités HLM des années 1970 ont peu à peu gagné sur les champs devenus terrains vagues, rongés par les « gunduz gece », ces bâtisses construites à la hâte, nuit et jour, par les gens de la campagne venus chercher fortune en ville. Ce matin-là, comme chaque jour, Ahmet et ses compagnons jouent à la guerre. Ils traquent les chiens errants pour le compte de la mairie. Le travail consiste à les tuer.

Les chiens sauvages ont toujours vécu en meutes sur les terres d’Anatolie, semant la terreur parmi les troupeaux et les hommes. Jusqu’aujourd’hui, la tradition est de les abattre, y compris en ville, où on commence toutefois à en faire des compagnons domestiques. Bon tireur, Ahmet vise, le coup part et blesse sa proie, qui parvient à s’enfuir. Ennemi mortel, Coni (prononcez Johnny), le chien blessé, cherche asile une nuit chez son bourreau Ahmet, qui dans une solitude cruelle, en fait son ami secret. Au péril de sa vie…

Les poubelles s’enflamment



Parallèlement, Kadir se forme à son nouveau métier. Les cours commencent sous le hangar pour cette poignée d’anciens taulards soumis au même deal. Ils devront faire rapport sur tout ce qu’ils trouvent dans les poubelles. Bouteilles de Butagaz ou de Propane transformées en bombes capables de tuer une dizaine de personnes dans une rue passante ; produits chimiques dont l’odeur, la couleur ou le nom ne doivent pas leur échapper. La fouille minutieuse des poubelles remplies de déchets de toutes sortes peut commencer. Jusqu’au moment où les poubelles s’enflamment….

D’espionnite en quiproquo, les personnages de ce huis-clos tragique opèrent des choix qui entraînent leur responsabilité individuelle. Le piège se referme peu à peu au gré des revirements ou de glissements subtils qui ne tolèrent aucun retour en arrière et dont les conséquences ne laissent pas d'échappatoire. Au final, « Abluka » démonte les rouages de la violence et de la dictature qu’elle engendre. Et réciproquement. A méditer.

« Abluka », Suspicion, d’Emin Alper (1h59). Une coproduction France Turquie, 2015. Distribution Nour Films.