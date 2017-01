L’artiste Ulla von Brandenburg: «J’invente des rituels»

L’artiste plasticienne allemande Ulla von Brandenburg figure parmi les artistes les plus prometteurs vivant en France. Au Centre Pompidou-Paris, elle nous fait actuellement marcher sur un escalier blanc, une sorte de petite pyramide profane, posée sur des couvertures en couleur et avec vue sur une projection vidéo. Son installation « It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon » est une confrontation architecturale et artistique entre un espace donné et un rituel contemporain installé par la plasticienne (« à chacun de trouver son propre rituel »). Une immersion à la fois esthétique et sentimentale où chaque regard, chaque pas, chaque réflexion signifient la promesse d’une transformation. Entretien.

RFI : Et si vous nous parliez d’abord de trois dates qui vous ont marquées en tant qu’artiste ?



Ulla von Brandenburg : J’oserais dire que ma naissance m’a marqué, c’était en 1974. Après, j’étais à l’École des beaux-arts [de Hambourg, ndlr] et j’ai [passé] mon diplôme en 2004. C’est important parce que c'est après que tout s’est enclenché. Et ma première exposition institutionnelle était en 2005.

RFI : On vous connaît depuis votre jeu de rideaux de théâtre monumentaux à la Biennale de Lyon 2011 et votre installation multicolore en forme de piste de skate, Death of a King (mort d’un roi), où Nicolas Sarkozy avait posé au Palais de Tokyo avant son échec en 2012. Au Centre Pompidou-Paris, votre œuvre possède un long titre : It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon. De quoi parle cette installation filmique architecturale ?

On découvre d’abord une structure, une architecture blanche dans un espace blanc, avec des marches et plusieurs accessoires, des objets et une projection. On peut monter sur la structure qui est posée sur des couvertures en couleur. Ce sont les couvertures qui jouent aussi dans le film. On va voir qu’il y a une sorte d’axe de miroir entre nous, les spectateurs, qui visitons cet espace, et le film, filmé aussi dans un espace blanc, avec des danseurs, avec les mêmes couvertures en couleur et une architecture blanche, avec des escaliers. En tant que visiteurs, on est invités à aller sur cet espace. Il y a trois différentes sortes de marches proposées par cet escalier et c’est à nous de choisir notre propre chemin de marche pour accéder à cette plateforme.

L’espace de l’exposition donne l’impression d’un temple et vous parlez souvent d’un « rituel » contemporain. Est-ce que cela vous manque dans la société d’aujourd’hui ?



Oui, il manque des rituels et il me manque des rituels. Du coup, j’invente des rituels dans mon travail et je propose des dispositifs dans des espaces comme ici, avec des objets, des accessoires. J’invite à proposer des rituels possibles. Je ne décris pas dans l’espace un rituel spécifique. C’est plutôt une invitation à trouver notre propre rituel.

Cette installation n’est pas possible sans mouvements. Le mouvement est provoqué par l’architecture et montré dans la vidéo. Pourquoi l’origine du mouvement est un aspect central pour vous ?

Le mouvement, c’est la transformation. Le mouvement est ce [qui témoigne] que l’on bouge, que l’on vit et que le temps passe, mais surtout que l’on peut changer. On peut changer à travers le mouvement.

Pour la première fois, vous utilisez dans un de vos films de la couleur. Que représente la couleur pour vous ?



J’ai fait beaucoup de films en noir et blanc. Pour moi, il était important de répondre à tous ces films en noir et blanc avec la couleur. Ce film parle beaucoup de la couleur et chaque couleur a une signification. Évidemment, quand on pose deux ou trois couleurs ensemble, cela veut dire quelque chose d’autre. Chaque couleur est aussi très individuellement incrustée dans un imaginaire, dans un souvenir. Après, il y a une sorte de gamme de demi-couleurs qui joue dans le film.

Pour vous, le jaune est à l’origine la couleur des marginaux. Transformez-vous cette couleur ou reste-t-elle la couleur des marginaux dans votre œuvre ?



La couleur [jaune], c’est d’abord la couleur du soleil, de quelque chose de lumineux. Je voulais avoir une couleur dans le film qui revient dans différents états. On ne sait pas exactement ce qu’elle signifie. Mais c’est une couleur qui nous ramène quelque part et qui nous « élève » comme un escalier.

► It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon, installation de l’artiste Ulla von Brandenburg, jusqu’au 30 janvier 2017 au Centre Pompidou-Paris dans le cadre de l’exposition collective des artistes nommés au prix Marcel Duchamp 2016.