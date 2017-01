Loalwa Braz Vieira, chanteuse du tube planétaire «La Lambada», retrouvée morte

Le corps de Loalwa Braz Vieira, chanteuse du tube La Lambada, âgée de 63 ans, a été découvert dans la nuit par les pompiers dans la ville balnéaire de Saquarema, située à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro. Les circonstances de la mort suggèrent un possible assassinat.

La présence de deux hommes armés a été signalée près du domicile de la chanteuse, selon le site d'information G1, qui cite des « informations préliminaires » de la police militaire locale. Mais il était encore prématuré d'établir un lien formel entre la mort mystérieuse de la chanteuse et la signalisation des deux individus, soulignent deux enquêteurs interrogés par le site brésilien.

Les pompiers ont reçu dans la nuit une première alerte d'incendie au domicile de Loalwa Braz Vieira, puis, sur place, un second appel signalant qu'une voiture était en train de brûler non loin des lieux. Le corps de la chanteuse, carbonisé, se trouvait à l'intérieur. Une autopsie devait être pratiquée pour déterminer les causes exactes du décès.

Loalwa Braz Vieira, chanteuse au sein du groupe Kaoma, avait connu un succès fulgurant en 1989 avec La Lambada, mélange de style carimbo, merengue, salsa et zouk, dont elle était l'icone brésilienne dans les années 1980. Le hit s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays et a décroché plus de nombreux disques d'or et de platines.

(Avec AFP)