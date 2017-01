«Frantz» et «Elle» au premier rang de la cérémonie des César 2017

Les films Frantz de Francois Ozon et Elle de Paul Verhoeven – onze nominations chacun – seront les deux œuvres les plus en vue à la 42e cérémonie des César du cinéma français qui se déroulera le 24 février à Paris. Déjà sacrée d’un Golden Globe et nommée pour un Oscar, Isabelle Huppert reçoit sa 14e nomination pour un trophée de meilleure actrice qu’elle n’a remporté qu’une seule fois dans sa carrière.

Après une cuvée 2016 qui aura vu le cinéma connaître sa deuxième meilleure année en 50 ans, en termes d’entrées dans les salles sur le plan hexagonal, la 42e cérémonie des César, programmée le 24 février, fait la part belle à deux films : Frantz de François Ozon et Elle de Paul Verhoeven, deux œuvres qui totalisent onze nominations chacune dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure adaptation, du meilleur son, de la meilleure photo, du meilleur montage et de la meilleure musique originale, sept catégories où ils seront en compétition directe.

Déjà couronné d’un César du meilleur acteur en 2015 pour son interprétation dans le biopic Yves Saint-Laurent signé Jalil Lespert, Pierre Niney (27 ans) se voit à nouveau nommé, cette fois-ci pour Frantz, film tourné en noir et blanc par François Ozon et dont l’action se situe dans une petite ville allemande, au lendemain de la guerre 1914-1918. Pierre Niney aura pour concurrents François Cluzet (Médecin De campagne), Pierre Delalongchamps (Le Fils de Jean), Nicolas Duvauchelle (Je Ne Suis pas un salaud), Fabrice Lucchini (Ma Loute), Omar Sy (Chocolat) et Gaspard Ulliel (Juste La Fin du monde).

Isabelle Huppert sur tous les fronts

Dans la catégorie meilleure actrice, on n’est pas surpris de trouver une nouvelle fois Isabelle Huppert (63 ans) qui n’en a pourtant remporté qu’un seul dans sa carrière (La Cérémonie en 1996) mais dont c’est déjà la quatorzième (!) nomination aux César dans cette classification. Eblouissante dans le Elle de Paul Verhoeven, la Parisienne a déjà été récompensée d’un Golden Globe à Hollywood pour ce rôle et elle se trouve désormais dans la même position que Jean Dujardin avec The Artist en 2012, puisqu’elle est également finaliste pour l’Oscar de la meilleure actrice, des Oscars dont la cérémonie est programmée le 26 février à Los Angeles, c’est-à-dire au lendemain des César à Paris.

Elle-même couronnée d’un Oscar et d’un César pour La Môme en 2008, Marion Cotillard se voit nommée pour la cinquième fois pour son rôle dans Mal De Pierres, et François Cluzet (sacré en 2007 pour Ne Le Dis à personne) pour la sixième fois. Outre Isabelle Huppert et Marion Cotillard, Virginie Efira (Victoria), Judith Chemla (Une Vie), Marina Foïs (Irréprochable), Sidse Babett Knudsen (La Fille de Brest) et Soko (La Danseuse) sont les autres nommées pour le César de la meilleure actrice.

A noter également la nomination de Lilly-Rose Depp, qui crève l'écran dans La Danseuse, comme « meilleur espoir féminin », vingt-sept ans après sa mère, Vanessa Paradis, sacrée dans cette même catégorie en 1990 pour son rôle dans Noce Blanche. Cette cérémonie des César 2017, qui sera animée par l’humoriste Jérôme Commandeur, pourrait se dérouler sans président à sa tête. Suite aux protestations de plusieurs groupes féministes, Roman Polanski a en effet annoncé mardi qu’il renonçait à assumer cette charge. L'Académie des César a fait savoir mercredi qu'elle pourrait décider de ne pas lui trouver de remplaçant.