Le Centre Pompidou célèbre ses quarante ans en fanfare

Expositions, spectacles et parades célèbrent ce week-end les 40 ans du centre Georges-Pompidou, créé en 1977. Sa collection de 120 000 œuvres fait de lui l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain du monde. En quelque 325 expositions sur quatre décennies, le Centre Pompidou est devenu une véritable institution.

Un anniversaire en fanfare pour une fête populaire à la rencontre de l’art. « C’est un certain esprit, la "Pompidou Touch" comme je l’appelle, explique Serge Lasvignes, le président du Centre. C’est-à-dire une façon de concevoir l’art et la présentation de l’art. Il y a une façon, je dirais, un peu décalée, transgressive. On a fait une exposition qui s’appellait la Beat Generation, ça prenait la forme d’une déambulation et on ressentait une forme de liberté intellectuelle qu’on ne trouve généralement pas dans ce type de manifestation ».

Avec son musée, ses galeries et son centre de recherche musicale, le Centre Pompidou est un haut lieu culturel pluridisciplinaire. « Quarante ans plus tard, quelque chose qui était très novateur le reste aujourd’hui, commente Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Et c’est ça, je crois, que l’on célèbre : cette dimension multiple de la création. »

Le centre Pompidou a marqué toute une génération. « Beaubourg a beaucoup de place dans ma vie », commente une dame. Certains jeunes le découvrent pour la première fois : « je ne connaissais pas du tout et je suis tombé sur les quarante ans ». Elle fait désormais partie des 100 millions de visiteurs qui ont utilisé le même escalator du Centre Pompidou.

A (re)lire → Le Centre Pompidou, quarante ans et toujours innovant