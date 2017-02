Japon: l’auteur de bande dessinée Jirô Taniguchi est mort

Par Samuel Zralos

Scénariste et dessinateur autodidacte, le « mangaka » - auteur de bande dessinée en japonais – Jiro Taniguchi est décédé samedi 11 février à 69 ans à Tokyo, a annoncé Casterman, son éditeur en France.

Après son premier gros succès au Japon, Au temps de Botchan, publié à partir de 1987, il a consacré l’essentiel de son œuvre à dépeindre la vie quotidienne de ses personnages. Dans des ambiances volontiers intimistes, il y dépeignait les pensées et les interrogations de héros toujours très humains.

Très inspiré par la bande dessinée européenne - il a revendiqué à plusieurs l’influence de l’auteur français Jean Giraud, avec qui il a collaboré pour Icare, sur son travail – il s’est démarqué de la majorité de la production de son pays par un trait très occidentalisé, parfois à la limite de la ligne claire.

Un auteur très apprécié en France

C’est donc logiquement qu’il a séduit de nombreux lecteurs à l’international et en particulier en France, d’abord avec la parution de L’Homme qui marche chez Casterman en 1995, puis surtout avec Quartier lointain, chez le même éditeur sept ans plus tard. Non seulement cette bande dessinée en deux volumes fut son plus grand succès en France, mais elle lui a valu le prix du meilleur scénario à Angoulême en 2003. Le festival d’Angoulême lui a d’ailleurs rendu hommage il y a deux ans, en 2015, avec une grande rétrospective de son travail.

Celui qui a vendu plus d’un million d’exemplaires de ses bandes dessinées rien qu’en France est pourtant décrit par son éditeur comme « réservé, bienveillant et doux ». Ainsi, très marqué par le tsunami meurtrier et l'accident nucléaire de Fukushima survenus en 2011, il avait confié à l'AFP, depuis son atelier tokyoïte, avoir failli renoncer à son métier, ne voyant plus au milieu d'un tel désastre quelle pouvait en être l'utilité. « Ce sont les lecteurs, des Français notamment, qui m'ont incité à continuer », assurait-il alors.

Véritable passeur entre le manga et la bande dessinée occidentale, il a bâti une œuvre foisonnante et humaniste dont on retiendra la variété de tons et de genres exceptionnelle.