Le palmarès de la 67e Berlinale

La 67e Berlinale, le festival du film de Berlin, deuxième plus grand festival de cinéma au monde après Cannes a refermé ses portes. Dix-huit films du monde entier étaient en compétition pour l'Ours d'or, depuis dix jours. La récompense suprême revient à un film hongrois inclassable, « On Body and Soul ». Le jury présidé par le réalisateur hollandais Paul Verhoeven a surpris son monde.

Au terme d'une compétitition d'un niveau assez moyen, c'est donc le film de Ildiko Enyedi qui est couronné par l'Ours d'or. « On Body and soul » interroge la frontière entre l'homme et l'animal de manière assez poétique et parfois déconcertante.

Le film commence par la mort de deux cerfs, abattus dans une forêt enneigée, et il nous transporte ensuite dans un abattoir, dirigé par Endre, un homme âgé et solitaire.

Un jour, arrive Maria, inspectrice chargée de la qualité qui se met rapidement tout le monde à dos parmi les employés de l'abattoir. De manière assez surprenante, Endre et Maria vont se rendre compte qu'ils partagent les mêmes rêves. « On Body and Soul » est un film sur l'ouverture aux autres.

Alain Gomis récompensé

S'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde malgré les difficultés et les traumatismes de la vie, c'est aussi ce que tente de faire Félicité, l'héroïne du film d'Alain Gomis, Grand Prix du Jury. « Félicité », portrait d'une mère courage congolaise. Un film que le réalisateur franco-sénégalais a tourné entièrement à Kinshasa, la capitale de la RDC.

Le réalisateur finlandais Aki Kaurismaki repart, lui, avec l'Ours d'argent du meilleur réalisateur pour « L'Autre côté de l'Espoir ». Entre satire, drame et comédie, le sort d'un réfugié syrien qui débarque en Finlande. Un film qui aurait sans doute mérité de figurer plus haut dans le palmarès de cette Berlinale.