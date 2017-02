Abraham Poincheval s’enferme pour l’art

Il s'appelle Abraham Poincheval et va s'enfermer 7 jours dans un rocher au centre contemporain du Palais de Tokyo à Paris. Cet artiste habitué de ce genre de performance est un récidiviste; il s'était déjà enfermé dans un ours empaillé au musée de la chasse à Paris en 2014, avait remonté le Rhône dans une bouteille géante ou passé une semaine sur une minuscule plateforme à vingt mètres du sol. Nous l’avons rencontré avant son enfermement qui a lieu ce mercredi 22 février dans l’après-midi.

Il a le regard calme et la parole sensée. Et pourtant, cet artiste français de 44 ans, spécialiste de performances extrêmes toutes liées à l'enfermement, va se glisser dans un bloc de pierre de 12 tonnes, et cela devant les yeux de la presse et du public au Palais de Tokyo. Abraham Poincheval vivra 6 jours assis dans une cavité taillée sur mesure dans les parois du rocher qui vont se refermer hermétiquement sur lui.

Dans la peau de sa silhouette

« Ça m’a intéressé cette idée d’un temps autre que celui du temps humain, un temps géologique, minéral. C’est une sorte de voyage, cet objet est comme une capsule. Pourquoi la forme de silhouette un peu agrandie ? Parce qu’il faut quand même que je puisse un tout petit peu me déplacer à l’intérieur, simplement pour pouvoir attraper mes vivres et des choses comme ça. Finalement, je me suis dit : on se balade toujours avec notre silhouette et c’est finalement aussi une chose qui nous enferme. »

Un peu de viande séchée pour la survie

Abraham Poincheval sera relié à l'extérieur par un conduit de ventilation percé à travers la pierre et par un téléphone de secours. Un appareil transmettra son rythme cardiaque, un peu de viande séchée et des briques de liquides assureront sa subsistance. L'artiste aborde ces expériences comme des explorations intérieures. La prochaine, fin mars, consistera à couver des œufs de poule pendant trois à quatre semaines en quasi-immobilité dans un cube de plexiglas posé au milieu du Palais de Tokyo, à Paris. Ce drôle d'oiseau s'installera sous une grande cape afin de maintenir une température de 37 degrés, propice à l'éclosion…

► Pierre, performance artistique d'Abraham Poincheval, du 22 février au 1er mars 2017 au Palais de Tokyo.

► Œuf, performance artistique d'Abraham Poincheval, à partir du 29 mars 2017 pour une durée indicative de 21 à 26 jours.