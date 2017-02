Et le César est attribué... au cinéma !

La cérémonie des César qui récompense les talents du cinéma français se déroule ce vendredi 24 février, salle Pleyel, à Paris, et sera diffusée à la télévision comme chaque année sur la chaîne Canal Plus. Avec 11 nominations, «Elle» de Paul Verhoeven et son actrice Isabelle Huppert figurent parmi les favoris, tout comme «Frantz» de François Ozon ou encore «Divines» de Houda Benyamina récompensé à Cannes.

Le monde du cinéma français se retrouve ce vendredi 24 février pour les César, ses grandes récompenses annuelles. Les films Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon partent favoris. Pas de président pour cette cérémonie après la polémique concernant Roman Polanski, poursuivi depuis 40 ans pour viol de mineur aux Etats-Unis, qui a finalement renoncé sous la pression d'associations féministes.

Côté comédiennes et comédiens, difficile d'imaginer Isabelle Hupert repartir les mains vides après la pluie récente de récompenses obtenues aux Etats-Unis et à 48h des Oscars où elle est nommée. Même si le choix aura sans doute été difficile pour les jurés puisqu'elle concourt aux côtés de Marion Cotillard, Marina Foïs, Sidse Babett Knudsen, la Danoise préférée des Français ou encore Virginie Efira très remarquée dans Victoria.

Des pointures aussi côté interprètes masculins. François Cluzel, Omar Sy, Nicolas Duvauchelle, Fabrice Luchini, Pierre Niney se disputent la récompense. Pierre Deladonchamps, magnifique dans Le Fils de Jean, mais plus jeune dans la profession leur damnera-t-il le pion ?

Sont également mis à l'honneur les arts et techniques du cinéma avec des catégories telles que la meilleure photo, le meilleur montage, les meilleurs costumes et musiques. De nombreux techniciens, intermittents du spectacle, oeuvrent en effet derrière les caméras et cette cérémonie est l'occasion de les mettre dans la lumière.

Après Cécile de France, Edouard Baer et Florence Foresti, c'est au tour du comédien et humoriste Jérôme Commandeur d'assurer la présentation de cette 42ème édition. La 42ème cérémonie aura lieu Salle Pleyel à Paris et rendra hommage à Jean-Paul Belmondo et Georges Clooney, ainsi qu'à toutes les personnalités du 7ème art disparues en 2016 et en ce début d'année comme l'immense actrice Emmanuelle Riva, décédée à l'âge de 89 ans fin janvier.

► à lire aussi Notre Top 10 des musiques de film «césarisées» sur RFI Musique