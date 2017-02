Fespaco 2017: la liste des films en compétition

► RFI au Fespaco 2017 : consulter nos éditions, émissions et articles

COMPÉTITION OFFICIELLE : FICTION LONG MÉTRAGE

– A mile in my shoes de Saïd Khallaf (Maroc)

– Aisha de Chande Omar (Tanzanie)

– A la recherche du pouvoir perdu de Mohammed Ahed Bensouda (Maroc)

– Félicité d’Alain Formose Gomis (Sénégal)

– Fre de Kinfe Banbu (Ethiopie)

– Frontières de Appolline Woye Traoré (Burkina Faso)

– Innocent malgré tout de Kouamé Jean De Dieu Konan/ Kouamé Mathurin Samuel Codjovi (Côte d’Ivoire)

– L’interprète de Olivier Meliche Koné (Côte d’Ivoire)

– L’orage africain – Un continent sous influence de Sylvestre Amoussou (Bénin)

– La forêt du Niolo de Adama Roamba (Burkina Faso)

– Le gang des Antillais de Jean Claude Barny (Guadeloupe)

– Le puits de Lotfi Bouchouchi (Algérie)

– Les Tourments de Sidali Fettar (Algérie)

– Life point de Brice Achille (Cameroun)

– Lilia, une fille tunisienne de Mohamed Zran (Tunisie)

– Praising the Lord plus one de Kwaw Paintsil Ansah (Ghana)

– The lucky specials de Rea Rangaka (Afrique du Sud)

– Thom de Tahirou Tasséré Ouédraogo (Burkina Faso)

– Wulu de Daouda Coulibaly (Mali)

– Zin’naariya ! de Rahmatou Kéïta (Niger)



COMPETITION OFFICIELLE : FICTION COURT METRAGE



- A PLACE FOR MYSELF de Marie Clémentine DUSABEJAMBO (Rwanda)

- ANTANANARIVO TIAKO IANAO de Haminiaina RATOVOARIVONY (Madagascar)

- ASHIA de Françoise ELLONG (Cameroun)

- CHEBET de Antony KOROS (Kenya)

- COMA de Ghada ALI (Egypte)

- DAYMANE TOURS de Pepiang TOUFDY (Tchad)

- FOLO, IL ETAIT UNE FOIS … de Loci Hermann KWENE (Burkina Faso)

- GERRETA de Mategaftot Sileshi SIYOUM (Ethiopie)

- HYMENEE de Violaine Maryam Blanche BELLET (Maroc)

- LA FACE CACHEE DU PERE NOẺL de Laurent PANTALEON La Réunion

- LA PROMESSE de Fatou TOURE (Sénégal)

- LA RUE N’EST PAS MA MÈRE de Jérôme Nabonswendé YAMEOGO (Burkina Faso)

- LE CHEMIN de Mike COFIZ (Côte d’Ivoire)

- LE PANTALON ROUGE de Hervé DJOSSOU (Bénin)

- LE VOYAGE DE KELTOUM de Anis DJAAD (Algérie)

- LES GROS CAILLOUX de Jean Richard NIYONGABO (Burundi)

- LES MAINS D’OR DE SAMBA de Hawa Aliou N’DIAYE (Mali)

- LODGERS de Keni OGUNLOLA (Nigeria)

- M-001 de Franck Adrien Relongouet ONOUVIET (Gabon)

- MBAMBA de Nsunzu MICHEE (RD Congo)

- NORMALIUM de Siam MARLEY (Côte d’Ivoire)

- KHALLINA HAKKA KHIR de Mehdi M. BARSAOUI (Tunisie)

- PACTE de Joel M’MAKA (Togo)

- SILENCE de Amog LEMRA (Congo Brazzaville)

- THE BICYCLE MAN de Twiggy MATIWANA (Afrique du sud)

- YAA de Esi YAMOAH (Ghana)



COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DOCUMENTAIRES



- A FOOTNOTE IN BALLET HISTORY? de Abdel Khalek HISHAM (Egypte)

- ABNEGATION de Koffi Segla OLOUGBEGNON (Togo)

- BOIS D’EBENE Moussa TOURE (Sénégal)

- BONS BAISERS DE MORUROA de Larbi BENCHIHA (Algérie)

- CEUX QUI OSENT de Dieudonné ALAKA (Cameroun)

- CITOYENS BOIS D’ÉBENE Franck SALIN (Guadeloupe)

- COLA UNE NOIX= MILLE VERTUS Seydou COULIBALY (Côte d’Ivoire)

- COMING OF AGE de Teboho EDKINS (Afrique du Sud)

- CONGO ! LE SILENCE DES CRIMES OUBLIES de Gilbert BALUFU (R.D. Congo)

- DJAMBAR, SEMBENE L’INSOUMIS de Eric Mbappe BODOULE SOSSO (Cameroun)

- HERITIERS DU VIETNAM de Arlette PACQUIT (Martinique)

- KEMTIYU, SÉEX ANTA (KEMTIYU, CHEIKH ANTA) Ousmane – William MBAYE (Sénégal)

- L’APPEL DES TAMBOURS de Fidèle KOFI (Côte-d’Ivoire)

- L’ARBRE SANS FRUIT Aicha MACKY (Niger)

- LE RḖVEIL DE L’ḖLEPHANT Souleymane DRABO( Burkina Faso)

- LES HERITIERS DE LA COLLINE Ousmane SAMASSEKOU (Mali)

- LES HIRONDELLES DE L’AMOUR Jawad RHALIB ( Maroc)

- OKUTA, LA PIERRE Ayéman Aymar ESSE (Benin)

- SOSSO BALA Nissi Joanny TRAORE (Burkina Faso)

- UPRIZE ! Sifiso KHANYILE (Afrique du Sud)

- YOLANDE OU LES BLESSURES DU SILENCE– Léandre-Alain BAKER (Congo Brazzaville)



COMPETITION OFFICIELLE : SERIE TELEVISUELLE



- AISSA – Jean Roke PATOUDEM (Cameroun)

- APHASIE – Hyacinthe HOUNSOU (Côte d’Ivoire)

- BAMAKO LA VILLE AUX TROIS CAÎMANS – Aîda Mady DIALLO ( Mali)

- BIBATA – Mamadou Maboudou GNANOU (Burkina Faso)

- CAURIS DU SUD – Kiel ADANDOGOU (Togo)

- DELOU – Mahaman SOULEYMANE (Niger)

- DEUX COUPLES, UN FOYER – Gbehi Jean Noel BAH (Côte d’Ivoire)

- DU’ ANAADO SAARAA – Boubacar SIDIBE (Mali)

- IDENTITAIRE – Sidgomdé ROAMBA (Burkina Faso)

- INTENTIONS SECRETES – Bernard YAMEOGO (Burkina Faso)

- JIKULUMESSU – Sergio GRACIANO (Angola)

- LA GUERRE DES BIENS – Jean de Dieu TCHEGNEBE( Cameroun)

- LAGNON – Emmanuel GOUEU (Côte d’Ivoire)

- LE SANG DE L’ALBINOS – Narcisse SAWADOGO( Burkina Faso)

- LES CHENAPANS – Christiane CHABI KAO( Bénin)

- LES FAMILLES ET LES AMIS – Adebowale AJIBULU ( Afrique du Sud)

- PERIPETIE – Rémi ATANGANA (Cameroun)

- SAMBA Akwuondoghoh – ENAH JOHNSCOTT (Cameroun)

- SOEURS ENNEMIES – Erico SERY/ Yurandy PEREIRA-SODRE (Côte d’Ivoire)

- TON PIED MON PIED – Folligan Steven AMOUZOU (Togo)

- TUNDU WUNDU – Abdoulahad WONE (Sénégal)



COMPETITION OFFICIELLE : FILMS DES ECOLES AFRICAINES DE CINEMA



- A TRAVERS LES BARRIERES de Matamoura dit Ndiaga FALL – Sup’Imax CHRISTIAN THIAM (Sénégal)

- AU NOM DU PERE de Hegra DJESSAGA – École Supérieure des Études cinématographiques et de l’audiovisuel (Togo)

- DERRIERE L’IMAGINAIRE de Hiba CHAARI École Supérieure des Arts visuels de Marrakech ( Maroc)

- DOWN SIDE UP de Peter OWUSU – University of Legon ( Ghana)

- HERITAGE de Fatoumata Tioye COULIBALY – conservatoire des arts et métiers multimédias/BALLA FASSEKE KOUYATE (Mali)

- LA MALADIE DE LA HONTE de Giovania ATODJINOUZINSOU – Institut Supérieur des Métiers de l’audiovisuel (Bénin)

- LA MANGROVE, UNE RICHESSE POUR LE LAC AHEME de Blandine KPADE – Institut Supérieur des Métiers de l’audiovisuel ( Bénin)

- LE CACAO À LE FÉMININ Mohamed TOURTE Université Félix Houphouët BOIGNY Côte d’Ivoire

- LE DỂCLIN DE LAHOU KPANDA Jean Marie Venance SORO Institut arc-en-ciel Côte d’Ivoire

- LE PATRIOTE Jean Marc ANDA Institut Supérieur de Formation Aux Métiers du Cinéma et de l’audiovisuel de l’Afrique Centrale (Cameroun)

- LE PEINTRE Georges Roi TEKOU FONGANLT Institut Supérieur de l’Image et du Son/ Studio École (Burkina Faso)

- LE REFUS DE RABA de Mariam FOFANA – Brico Films (Mali)

- NECTAR D’UN PAYS de Fidel HOUNHOUEDE – École Nationale des Sciences et Technique de l’information et de la Communication ( Bénin)

- NUBUKE de Aryee BISMARK – National Film and télévision Institute (Ghana)

- PATER NOSTER de Lambert OUBDA – Institut Imagine (Burkina Faso)

- SIRA de Serge Augustin KOUA – Institut Polytechnique des Sciences et techniques de la Communication (Côte d’Ivoire)

- TERMINUS de Mamadou Hady DIAWARA – Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech – (Maroc)

