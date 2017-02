Oscars: «Moonlight» sacré meilleur film, «La La Land» remporte six statuettes

La cérémonie des Oscars, d’ordinaire parfaitement réglée jusqu'au moindre détail, a connu un fiasco épique dimanche 26 février. Le comédien et cinéaste Warren Beatty, qui devait révéler le lauréat du meilleur film, était visiblement en possession de la mauvaise enveloppe au moment de désigner le grand gagnant. Après un petit moment d'étonnement dans ses yeux, en lisant le nom d’Emma Stone dans son enveloppe, il a annoncé la victoire de La La Land.

Toute l'équipe du film est donc montée sur le podium et les producteurs ont commencé leurs remerciements avant que quelqu’un ne vienne les prévenir que le gagnant était en réalité Moonlight. Après la surprise et ce petit moment de flottement dans la salle, le « show » a très vite repris et toute l'équipe de Moonlight est montée sur le plateau, avec en tête le réalisateur Barry Jenkins, au comble de sa joie. Son film a finalement obtenu trois Oscars au total, tandis que La La Land, qui partait largement favori avec le record de 14 nominations, en a reçu six dont celui de la meilleure actrice pour Emma Stone, qui a ainsi battu la Française Isabelle Huppert. Damien Chazelle, prodige de 32 ans, devient le plus jeune lauréat du prix de meilleur réalisateur.

Six Noirs étaient nommés cette année pour les prix d'acteurs. Un record. C'est l'Afro-Américaine Viola Davis, en robe rouge et en larmes, qui a remporté celui du second rôle féminin. Elle interprète dans Fences une épouse bafouée face à Denzel Washington. Déjà primée aux Emmys et aux Tonys - prix du théâtre -, elle a été ovationnée.

Le palmarès complet

Meilleur film : Moonlight

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle, La La Land

Meilleur acteur : Casey Affleck, Manchester by the Sea

Meilleure actrice : Emma Stone, La La Land

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali, Moonlight

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis, Fences

Meilleur film étranger : Le client (Iran, co-production française)

Meilleur film d'animation : Zootopie

Meilleur scénario adapté : Moonlight

Meilleure chanson originale : « City of Stars », dans La La Land

Meilleure photographie : La La Land

Meilleurs décors : La La Land

Meilleur scénario original : Manchester by the Sea

Meilleur son : Tu ne tueras point

Meilleur montage : Tu ne tueras point

Meilleurs costumes : Les Animaux fantastiques

Meilleurs maquillages et coiffures : Suicide Squad

Meilleur film documentaire : O.J.: Made in America

Meilleur montage son : Premier contact

Meilleurs effets visuels : Le Livre de la jungle

Meilleur court métrage de fiction : Sing

Meilleur court métrage d'animation : Piper

Meilleur court métrage documentaire : The White Helmets