Collection Chtchoukine à Paris: la fin d'une parenthèse artistique magique

En France, les expositions qui dépassent le million de visiteurs se comptent sur les doigts d'une main. C'est dire l'immense succès remporté par celle organisée depuis quatre mois à la fondation Louis Vuitton, à Paris, et qui s'est terminée dimanche 5 mars 2017. « Icônes de l’art moderne : la collection Chtchoukine » a vu défiler plus d'1,2 million de personnes. Juste avant la clôture, en raison de l'affluence, elle était ouverte de l'aube jusqu'au milieu de nuit.

Sous la pluie battante, les rectangles colorés du bâtiment de la fondation Louis Vuitton répondent aux teintes multicolores des parapluies. La file d'attente s'étire jusque dans le bois de Boulogne. Plus de trois heures de patience pour certains.

Heureusement, Valeria et ses enfants ont été prévoyants. « On a déjà des billets, on les a pris il y a un mois et demi à peu près. Ce sont des œuvres qui sont très difficiles à voir, qui sont [exposés] loin, et donc c'est important de pouvoir les voir un jour », explique-t-elle.

Effectivement, à l'intérieur, l'attente est récompensée. « Peint en 1874, ce paysage se distingue des tableaux des futurs impressionnistes qui organisent cette année-là leur première exposition indépendante », explique l'audioguide.

Quelque 127 chefs-d'œuvre de Gauguin, Monet, Cézanne, Picasso et autres, achetés par l'un des plus grands mécènes du XXe siècle, Sergueï Chtchoukine. Longtemps censurée en URSS, la collection est d'ordinaire dispersée entre le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, et le musée Pouchkine à Moscou.

Sylvie, qui vient de Toulouse, dans le sud de la France, sort de l'exposition les yeux émerveillés : « Je suis partie cette nuit pour voir l'expo. On a fait la queue depuis 6 h et demie ce matin, dans le froid, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que voir autant d'œuvres en un seul lieu, c'est fantastique ! »

Chtchoukine est l'exposition la plus fréquentée en France depuis celle sur Toutankhamon, il y a 50 ans.