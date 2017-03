«Livre Paris», la plus grande librairie de France ouvre ses portes

Une étude publiée cette semaine et menée par le Centre national du livre révélait que les Français, et en particulier les femmes, lisaient de plus en plus, en moyenne 20 livres par an, et surtout qu'ils aimeraient lire davantage. Ainsi, Livre Paris tombe à pic pour tous les amateurs.

Une délégation marocaine avec Leïla Slimani

Pendant quatre jours, la plus grande librairie de France a invité plus de 3 000 écrivains à venir débattre et signer. Cette année est aussi marquée par la présence pour la première fois d'une délégation marocaine composée de 34 auteurs dont 12 femmes, avec en tête Leïla Slimani, lauréate du Goncourt 2016 ainsi que Tahar Ben Jelloun, Abellatif Laâbi ou encore Fouad Laroui, également récompensés par le prestigieux prix français respectivement dans les catégories roman, poésie et nouvelles.

Lettres africaines

Au-delà du Maroc, c'est tout le continent africain qui vient avec une très belle affiche. Grâce à un tout nouveau pavillon baptisé Lettres africaines qui fédère douze pays francophones, de la Côte d'Ivoire au Congo Brazzaville ainsi que le Nigeria représenté par le prix Nobel de littérature Wolé Soyinka. A souligner encore de très nombreuses animations, des jeux, des expositions, des ateliers sans oublier « les flâneries littéraires » où les visiteurs auront la chance d'être guidés dans le salon par un auteur.

► Livre Paris, du 24 au 27 mars à la porte de Versailles, Paris