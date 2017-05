par Tatiana Geiselmann,



Le théâtre des Deux Ânes tourne les politiques en dérision depuis 100 ans. Et cette année, la campagne présidentielle était du pain bénit pour les humoristes.

« Sur le plan de la matière, on a ce qu’il faut, assure Jacques Mailhot, le directeur des Deux Ânes. On a eu, bien évidemment, l’éternel Jean Lassalle, qui était un candidat inespéré, François Fillon avec ses mésaventures de tailleur. On a d’excellents fournisseurs, donc on ne se plaint pas… »

Le public ne se lasse pas de ces satires politiques impertinentes. Bernard, 76 ans, est un habitué des Deux Ânes. Lui-même aime bien plaisanter sur la politique : « La politique est comme un bâton de poulailler. De quelque côté que vous le preniez, vous en mettez plein les pattes. Il faut prendre les choses à la rigolade, en permanence, sinon on se rend malade.»

Sur Benoît Hamon, on a fait « Ne me quitte pas »



Au théâtre Trévise, le groupe Les Goguettes, « en trio, mais à quatre », se produit tous les mardis soir. Ils reprennent des airs musicaux très connus, en modifiant les paroles. Le quatuor a dû réécrire son spectacle plusieurs fois, pour s’adapter aux rebondissements de la campagne.

« L’actualité change tout le temps, donc, on est tout le temps en train d’écrire des nouvelles, explique Valentin Vander, compositeur-interprète des Goguettes. On part souvent d’un sujet et on va essayer de trouver la chanson qui colle le plus. Sur Benoît Hamon, on a fait Ne me quitte pas, pour parler de tous ses soutiens qui partaient les uns après les autres. Après ça déroule… Une fois qu’on a l’idée, c’est assez facile. »

Les Goguettes en trio ont même sorti un disque. « Le changement, tout doucement ». Un bilan du quinquennat Hollande.

Écouter le reportage de Tatiana Geiselmann : « Les chansonniers et la satire politique » 02/05/2017 - par RFI Écouter

► Les Goguettes se produisent tous les mardis à 19h45 au théâtre Trévise, et le Théâtre des Deux Ânes propose toute l'année des spectacles de satire politique.