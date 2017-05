Des violons modernes font mieux que les mythiques Stradivarius

Les violons Stradivarius ne seraient pas les meilleurs au monde. Des violons modernes auraient damé le pion à ces instruments de légende, vieux de plus de 300 ans, selon une étude menée par des chercheurs français du CNRS, avec des collègues américains.

Après plus de deux siècles de domination, la supériorité de la sonorité des violons fabriqués par le célèbre luthier italien Antonio Stradivari est remise en question par une recherche scientifique franco-américaine publiée lundi 8 mai.

L’étude a été menée auprès de 137 spectateurs, dans deux salles de concert, l’une à Paris, l’autre à New York, en forme de test à l’aveugle. Une dizaine de violonistes, les yeux bandés, ont joué à tour de rôle, avec et sans orchestre, cachés du public par un rideau. Chacun a joué avec un violon Stradivarius, et un violon récent, fabriqué il y a moins de 10 ans.

Le résultat est sans appel des deux côtés de l’Atlantique : les violons modernes ont remporté la majorité des suffrages des spectateurs, qui jugent qu’ils ont une meilleure sonorité et une meilleure projection du son, c’est-à-dire un son plus riche, puissant et clair. Lors d’une précédente étude, les violonistes avaient eu le même avis.

Cependant, il est à noter que les auditeurs comme les solistes, n’ont pas été capables de distinguer systématiquement les violons récents des légendaires instruments italiens.

C’est tout de même un véritable mythe qui est écorné avec cette étude. Les instruments fabriqués par le luthier italien Antonio Stradivari aux XVIIe et XVIIIe siècles sont réputés les meilleurs au monde, et coûtent des millions d’euros. De Yehudi Menuhin à Maxim Vengerov, en passant par Itzhak Perlman, les plus grands violonistes ont fait vibrer des Stradivarius, nous donnant à entendre une sonorité que l’on croyait inégalable.