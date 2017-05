Cannes: «The Square», du Suédois Ruben Östlund, entre rires et grimaces

C’est peut-être le 70e Festival de Cannes, mais c’est presque une première pour le réalisateur suédois Ruben Östlund. Le cinéaste de 43 ans y présente The Square, sa première œuvre en compétition officielle. Un film qui a surpris et fait rire les festivaliers.

Ambitieux, mais presque indigeste, The Square est une satire grinçante de la société suédoise : critique cocasse et sans concession du milieu de l'art contemporain, dénonciation des limites du politiquement correct à la sauce suédoise et portrait d'un homme empêtré dans ses contradictions.

The Square propose un programme ambitieux. Peut-être trop, au bout de 2h20 de film. Son anti-héros porte pourtant beau. C’est le conservateur d'un grand musée d'art contemporain, qui cherche la meilleure campagne de communication pour promouvoir sa nouvelle exposition : un carré lumineux, The Square, censé symboliser les qualités de tolérance et d'entraide.

Le film est à son meilleur quand il se transforme en allégorie de la société individualiste, montrant des bobos suédois, incapables de mettre en application les valeurs qu'ils prônent pourtant et s'extasiant devant des œuvres ineptes.

Ruben Ostlund questionne également avec pertinence les limites de la liberté d'expression et la recherche absolue du consensus. Mission réussie puisque The Square ne fait pas l'unanimité : certains applaudissent en riant quand d'autres grincent des dents. Bref, le film touche sans doute son but, même s'il mériterait un montage resserré.