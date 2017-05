Le Palmarès du 70e Festival de Cannes

Palme d'or : The Square de Ruben Ostlund

Prix spécial du 70e anniversaire : Nicole Kidman

Grand prix : 120 battements par minute de Robin Campillo

Prix de la mise en scène : Les Proies de Sofia Coppola

Prix d'interprétation masculine : Joaquin Phoenix pour You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay

Prix d'interprétation féminine : Diane Kruger pour Aus dem Nichts (In the Fade), de Fatih Akin

Prix du jury : Loveless (Faute d'amour) d'Andrey Zvyagintsev

Prix du scénario : Yorgos Lanthimos et Efthimis Filippou pour Mise à mort du cerf sacré, et Lynne Ramsay pour You Were Never Really Here

Palme d'or du court-métrage : Une nuit douce de Qiu Yang

Mention spéciale du jury du court-métrage : Le Plafond de Teppo Airaksinen

Caméra d'or : Jeune femme de Léonor Séraille