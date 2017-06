David Pujadas fait ses adieux au JT de France 2

« C’est le dernier journal que j’aurai l’honneur de vous présenter. Ce n’est pas ma décision, ce n’est pas mon choix, mais la route s’arrête », lance David Pujadas, ému, pour son dernier journal télévisé. La route s’arrête pour lui, en tout cas celle du journal de 20h sur France 2 dont il tenait les rênes depuis 2001. Un choix qui, à l’époque, symbolisait de la part de la chaîne une volonté de renouveler ce rendez-vous majeur de la télévision française.

« On a cherché, on a réfléchi et nous avons fait un choix. Le choix d’un journalisme recentré sur l’essentiel », a-t-il poursuivi. Une formule au fil du temps efficace, car les audiences ont rapidement talonné celles du 20h de TF1, leader historique, avec une moyenne cette saison de 4,9 millions de téléspectateurs. Ce n’est donc pas sur un échec que part David Pujadas. A 52 ans, sa carrière n’est pas finie et son nom circule pour aller sur des chaînes concurrentes évidemment. Après un discours ému, mais maîtrisé de 3 minutes à peine. « Pardon d’avoir été sentencieux, s’excuse le journaliste. On ne peut faire ce métier que si on l’aime et que s’il a du sens. »

David Pujadas tire sa révérence (un peu plus tôt que prévu, d’ailleurs, il aurait pu rester jusqu’à l’été et continuer de présenter aussi son émission politique) sans oublier d’annoncer le nom de sa remplaçante à la rentrée, Anne-Sophie Lapix, et finit sous les applaudissements de son équipe venue lui rendre hommage sur le plateau une dernière fois.