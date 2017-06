Mort de Michael Bond, créateur de l’ours Paddington

Michael Bond a à peine vingt ans quand il écrit son premier livre pour enfants en 1945. Au total, on lui doit une soixantaine d'albums mettant en scène un cochon d'Inde, Olga da Polga, un détective Monsieur Pamplemousse ou encore le tatou J. D. Polson … Mais son héros indépassable, c’est bien Paddington, l’ours le plus célèbre de la littérature britannique.

Paddington, un ours trouvé dans une gare londonienne

Avec son Duffle-coat bleu et son chapeau rouge, ce petit personnage maladroit venu du Pérou et adopté par une famille britannique a fait le tour du monde. C'est à Noël 1956 que l’auteur Michael Bond découvre un ours en peluche dans la gare londonienne la plus proche de son domicile : Paddington. Il offre le jouet à son épouse et se met au travail. Ses premières aventures paraissent en 1958.

Une histoire traduite en 40 langues

56 ans et une quinzaine de titres plus tard, 35 millions d’exemplaires se sont écoulés dans le monde, traduits dans quarante langues… L'ourson péruvien fait l’objet de plusieurs séries animées, d’un film aussi à succès sorti il y a trois ans. Paddington aura donc offert à Michael Bond fortune et gloire. En 1997, l’auteur est fait officier de l’ordre de l’Empire britannique pour services rendus à la littérature jeunesse…