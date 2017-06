Netflix sort «Okja», un monstre dans un monde effarant

C’est au Festival de Cannes où la polémique a été lancée. Après avoir sélectionné Okja pour la compétition officielle, donc éligible pour la Palme d’or, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival découvre après-coup que le film a été produit par Netflix. Suit alors une polémique salutaire rendant grandement visibles les limites de la chronologie des médias à la française.

Celle-ci garantit certes à l’industrie cinématographique une base solide pour produire des films et être assurée d'une exploitation protégée en salles pendant de nombreux mois avant la mise en ligne sur une plateforme de vidéo à la demande. Mais les temps ont changé. Et même le plus grand festival de cinéma au monde n’arrêtera pas cette évolution. Sa décision de bannir désormais de sa compétition officielle tous les films qui ne sortent pas d’abord en salles ne fait pas grandir la Croisette, mais plutôt rétrécir. Car Okja figurait plutôt parmi les meilleurs films en lice pour la Palme d’or. Et depuis la polémique cannoise, la législation française paraît à beaucoup de gens complètement anachronique dans un monde où les demandes des clients déterminent de plus en plus l’offre et le support sur lequel ils souhaitent « consommer » les produits.

L’appel au boycott des professionnels du cinéma

Donc, en France, Okja ne sera pas visible en salles, à part quelques rares salles (une seule en région parisienne : le Georges Méliès de Montreuil) ayant résisté à l’appel au boycott des professionnels du cinéma et promis une séance unique et gratuite dans le cadre d’un festival pour contourner la nécessité d’un visa d’exploitation. En revanche, le film sera disponible partout dans le monde via une connexion internet et un abonnement Netflix. Avec cette stratégie, la plateforme américaine est devenue « leader mondial de la TV en streaming, avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays et plus de 125 millions d'heures de programmes visionnées par jour ».

D’autres pays comme les États-Unis acceptent déjà la coexistence entre une sortie en salles et sur les plateformes. Mais, en Corée du Sud, le pays d’origine du film et du réalisateur, quelques exploitants de salles ont également protesté contre le danger d’un « appauvrissement » du cinéma par le mode de diffusion de Netflix.

« Okja », « le film que je voulais faire »

Quant au cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, il ne regrette rien. Il a largement gagné son pari d’accepter les 50 millions de dollars de Netflix pour réaliser « le film que je voulais faire ». Le résultat est impressionnant, engagé et touchant : un film remarquable, tourné en coréen et à hauteur d’un enfant.

L’histoire raconte le destin d’Okja, une truie grosse comme un éléphant et meilleure amie de Mija, une petite fille vivant dans les montagnes coréennes. Leurs aventures dans ce paradis naturel rappellent vaguement le Livre de la jungle, mais, très vite, cette comparaison devient caduque. Car l’animal géant est la création génétiquement modifiée d’une multinationale agroalimentaire.

L’actrice oscarisée Tilda Swinton incarne Lucy, la narcissique et égocentrique directrice de cette société agroalimentaire sans scrupules nommée Mirando. Cet empire industriel digne d’une dictature est bien décidé à récupérer à tout prix son animal pour transformer la viande transgénique en saucisses « naturelles » à haute valeur ajoutée. Donc la jeune Mija, incarnée avec beaucoup de cœur par An Seo Hyun, essaie de sauver son amie avec l’aide d’un radical Front de libération des animaux.

Les manipulations voyagent sur tous les supports

À travers Okja, Bong Joon-ho dissèque le système terrifiant d’une société de spectacle au seul service du profit. Cette société fonctionne et manipule à coups de marketing. Et elle déguise et détourne la réalité et la vérité à travers les images : télévision, publicité, caméra cachée, caméra de surveillance, internet… les manipulations et les mensonges voyagent sur tous les supports.

Mais attention, la leçon à apprendre sera moins féérique que le titre du film. L’incroyable cruauté des scènes au laboratoire et dans l’abattoir de la multinationale risque de choquer le public familial visé. Sans pour autant forcément réussir à convaincre les militants de la cause animale. Car, le scénario suscite l’empathie, mais reste finalement trop binaire pour être crédible dans son élan anticapitaliste financé par Netflix.