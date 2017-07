[En images] Le Focus Afrique du Festival d’Avignon 2017

Le Festival d’Avignon en France a programmé un Focus sur l’Afrique pour son édition 2017 qui ouvre ce jeudi 6 juillet ses portes. Les pièces sélectionnées ont déclenché une polémique sur la nature et l’essence même du théâtre africain. La critique principale ? L’absence d’un théâtre de paroles et trop de danse et musique. En attendant de voir comment le débat va évoluer pendant le Festival d’Avignon, voici en images les neuf pièces du Focus Afrique qui seront présentées lors de cette 71e édition du plus grand festival d’art vivant en Europe.

Personne n’a encore vu les spectacles proposés par le Focus Afrique subsaharienne du Festival d'Avignon. Mais depuis longtemps personne n'ignore que poser le regard sur l’Afrique signifie être sur la corde raide. Rares sont les exemples qui ont réussi à créer une nouvelle vision du monde à partir de l'Afrique, à l'instar de l'exposition Afriques Capitales qui vient de fermer ses portes. Et les échecs sont nombreux : dans le cinéma, The Last Face de Sean Penn avait mis en vitrine une Afrique mitraillée par les bonnes intentions. Dans l’art contemporain, la magnifique exposition Afrique/Atelier actuellement à la Fondation Louis Vuitton donne néanmoins l’impression d’une répartition de la richesse africaine entre deux collectionneurs occidentaux richissimes. Et lors de son installation théâtrale Exhibit B, le Sud-Africain Brett Bailey s’est vu accusé de racisme pour avoir, osé en tant que Blanc, exposer et faire interpréter par des figurants noirs la cruauté du colonialisme en Afrique subie par les Noirs. Donc, au Festival d’Avignon 2017 le débat continue, et bien au-delà de l’Afrique, il sera révélateur pour le rôle et la situation du théâtre aujourd’hui.

« Unwanted », création de Dorothée Munyaneza, née au Rwanda, aborde l’histoire douloureuse des femmes qui ont subi des viols, utilisés comme des armes de destruction massive dans des zones de conflit.

Bruce Clarke

Kettly Noël, la danseuse, chorégraphe et actrice née en Haïti et installée à Bamako, présente « Tichèlbè ». Cette histoire d’une femme cherchant un équilibre entre ses deux personnalités est interprétée par Ibrahima Camara et Oumaïna Manaï.

© Denis Rion

« Sans repères » questionne l’ordre mondial. Une chorégraphie de Beatrice Kombé reprise par Nadja Beugré et Nina Kipré.

Gildas Mahan

« Figninto – L’œil troué ». Figninto (l’aveugle en bambara) revient sur la condition de l’homme contemporain, pressé, vulnérable, tiraillé par l’accumulation… Chorégraphie de Seydou Boro et Salia Sanou.

Margo Tamizé

« Basokin – Les Basongye de Kinshasa ». Basokin raconte « une Afrique inattendue, à la fois mystérieuse et hédoniste, millénaire et actuelle ». Né dans la diaspora des natifs du Kasaï oriental à Kinshasa et s’est imposé parmi les meilleurs groupes en RDC.

Isabelle Van Oost

« The Last King of Kakfontein » du Sud-Africain Boyzie Cekwana est à la fois un conte sauvage et une tragédie shakespearienne mélant danse, video et musique en direct.

Lungile Cekwana

« Kalakuta Republik » ou quand la scène prend les allures du Shrine : lieu mythique et hybride, à la fois temple et boîte de nuit, où Fela Kuti chantait l’espoir et la révolte… Chorégraphie du Burkinabè Serge Aimé Coulibaly.

Doune photo

« Dream Mandé – Djata ». Rokia Traoré rend hommage à l’art multiséculaire des griots d’Afrique de l’Ouest. Elle raconte l’épopée de l’empereur Soundiata Keïta dans l’Afrique du XIIIe siècle.

Danny Willems

« Femme Noire ». Le poème de Léopold Sédar Senghor réunit la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et le comédien ivoirien Isaach De Bankolé, accompagnés par le saxophoniste camerounais Manu Dibango, le guitariste congolais Dominic James et MHD.

Sonia And Mauro

















