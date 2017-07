Feu d’artifice et concert du 14-Juillet: l’olympisme à l’honneur à Paris

Ce 14 juillet, à partir de 23h, les artificiers de Ruggieri lanceront à Paris le plus grand feu d’artifice de l’année en France à partir de la Tour Eiffel. Un spectacle pyrotechnique dédié aux valeurs de la France, de Paris et de l’olympisme, suite à la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Ce show gigantesque sera précédé à partir de 21h d’un concert de musique classique sous la direction de Valery Gergiev avec 250 musiciens de l’Orchestre national de France et la Maîtrise de Radio France.

Comment concilier fête et commémoration ? À Paris, le feu d’artifice de la grande fête nationale sera précédé ce soir par une minute de silence en hommage aux victimes de l’attentat de Nice. Comme chaque année, des dizaines de milliers de curieux se rassembleront sur le Champ-de-Mars ou au Trocadéro et des millions écouteront et regarderont les festivités à partir de 21h à la radio ou à la télévision.

Une vibrante Marseillaise au pied de la Tour Eiffel

Car avant le feu d’artifice incontournable du 14-Juillet, l’Orchestre national de France et la Maîtrise de Radio France interpréteront un programme prestigieux au Champ-de-Mars : de La Damnation de Faust de Hector Berlioz jusqu’à Les voici, la quadrille de Carmen de Georges Bizet, en passant par la Danse des Chevaliers de Sergueï Prokofiev, avant de conclure avec une vibrante Marseillaise de Berlioz. Les frères Gautier et Renaud Capuçon sont attendus avec un double concerto Vivace non troppo de Johannes Brahms et parmi les solistes stars se trouvent les sopranos Diana Damrau et Nadine Sierra ainsi que le ténor Bryan Hymel et le baryton Ludovic Tézier.

« Paris et les Jeux olympiques »

Le feu d’artifice illuminera à partir de 23h et durant environ 35 minutes le ciel de Paris. Ce spectacle unique tiré depuis la Tour Eiffel et signé par David Proteau sera dédié à « Paris et les Jeux olympiques ». Les valeurs de l’olympisme constitueront une douzaine de fresques autour du sport, de Paris et de la France. Et le feu d’artifice sera accompagné d’une bande-son allant de la Chanson des vieux amants de Jacques Brel en passant par Red & Black Lights d’Ibrahim Maalouf jusqu’au thème de Star Wars, The Force Awakens. Que la Force soit avec vous !