Lecture RFI à Avignon: «Kalakuta Dream» de Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire)

Écrite au Plateau, pendant une résidence d’auteur au Magasin de Malakoff avec la bande des Niaismans, Kalakuta Dream nous plonge dans la vie de Fela Kuti, le créateur de l’Afrobeat, fusion des éléments afro-américains du funk, du jazz, de la musique d’Afrique occidentale, de la musique traditionnelle nigériane et des rythmes yorubas. Dans ce texte, on retrouve le profil de Sandra Smith, la militante des Blacks Panthers qui fait son initiation politique, le rêve de sa maison forteresse du nom de Kalakuta d’où sa mère se défenestra, l’ombre de la drogue et de la politique… Entre drame et comédie, voire loufoquerie, la pièce interroge l’engagement au sens sartrien du terme. Invoquer l’esprit du musicien pour proposer un espace de partage dans lequel le spectateur puisse entrer, rêver et se construire.

Koffi Kwahulé, dramaturge et romancier, il s’est formé à l’Institut national des arts d’Abidjan puis à l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Paris. Ses pièces ont pour la plupart été créées en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. En 2013, il a reçu le Prix Édouard Glissant et en 2015 le prix Mokanda et le Prix d’Excellence de Côte d’Ivoire. A ce jour, il a écrit une trentaine de pièces.

DIMANCHE 16 JUILLET à 11h :

KALAKUTA DREAM, de Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire/France)

Lu par June Benhassam, Thomas Durcudoy, Jérémie Zagba.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.



► Toutes ces lectures au Festival d’Avignon seront ensuite diffusées sur rfi.fr et sur les antennes de RFI tous les dimanches du 30 juillet au 3 septembre 2017. Quand les feux d’Avignon s’éteindront, le festival continuera sur les ondes, pour faire vivre ces théâtres du monde !

SAMEDI 15 JUILLET 2017 :

CONVULSIONS, de Hakim Bah (Guinée), Prix Théâtre RFI 2016

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan, Vincent Minne, Samuel Padolus, Sophie Sénécaut.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 30 juillet à 12h10.

LUNDI 17 JUILLET :

TRAM 83, de Fiston Mwanza Mujila (République démocratique du Congo)

Une proposition du Festival des Francophonies en Limousin.

Adaptation et mise en lecture par Julie Kretzschmar.

Lu par Astrid Bayiha, Christophe Grégoire et Moanda Daddy Kamono.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 13 août à 12h10.

MARDI 18 JUILLET :

LE DECAPSULEUR, de Laetitia Ajanohun (Belgique/Benin)

Lu par Aminata Abdoulaye, Moanda Daddy Kamono, Israël Tshipamba

et Wilfried Manzanza (Batterie).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 20 août à 12h10.

MERCREDI 19 JUILLET :

LES SANS…, d’Ali Kiswensida Ouédraogo (Burkina Faso)

Lu par Noël Minougou, Ali Kiswensida Ouédraogo.

Cette lecture a obtenu le soutien de l’Institut français d’Ouagadougou.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 27 août à 12h10.

JEUDI 20 JUILLET :

LE VENTRE DE L’ATLANTIQUE, de Fatou Diome (Sénégal/France)

Lu par Awa Sene Sarr et Thomas Durcudoy.

Adaptation et mise en lecture : Florence Minder, assistée de Julien Jaillot.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 3 septembre à 12h10.

