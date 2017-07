Vive émotion après le décès du chanteur de Linkin Park, Chester Bennington

Chester Bennington était la voix et l’âme de Linkin Park, le groupe le plus connu du nu-metal, ce genre qui mêle sens mélodique, guitares électriques puissantes, hip-hop voire électro. Cette formation californienne connaît un énorme succès dès son premier album en 2000 : Hybrid Theory, vendu à plus de dix millions d’exemplaires, grâce notamment au tube In the end.

Dix-sept ans et sept albums plus tard, le succès de Linkin Park ne se dément pas. Le dernier opus en date, One More Light, sorti en mai dernier se hisse en tête des ventes très rapidement. Quelques semaines plus tard, c’est au Hellfest Festival, en France, que Linkin Park entame sa tournée mondiale… A cette occasion, et alors que les puristes déplorent un nouvel album plus pop que rock, Chester Bennington salue l’accueil du public français.

Le chanteur de 41 ans n’a jamais caché ses problèmes avec les drogues et l’alcool. De même qu’il exprimait ses pensées suicidaires liées aux abus sexuels dont il a été victime enfant.

Dès l’annonce de son suicide, de nombreuses personnalités de la musique ont salué sa mémoire, comme la pop star Rihanna ou encore Pharrell Williams. Et sur les réseaux sociaux, de nombreux anonymes pleurent la disparition d’une star de leur enfance et adolescence.