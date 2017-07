[Portrait] René de Obaldia: «l'immortel» académicien auteur de «Perles de vie»

Délicieux et malicieux, René de Obaldia, est l'un des écrivains les plus précieux de la littérature française. Auteur d'une oeuvre abondante, poésie, roman, livre pour la jeunesse et surtout théâtre, il garde à l'aube de son centenaire une vitalité réjouissante et reste aussi vert que son habit d'académicien. A croire qu'il est vraiment immortel.

D'une mémoire infaillible, d'un humour ravageur, René de Obaldia vit chaque instant avec enchantement. Né en 1918 à Hong Kong, alors colonie britannique, d'un père originaire du Panama, joueur et coureur de jupons, pourtant futur ministre de l'Intérieur, et d'une mère française, cousine de Michèle Morgan, le jeune René a été éduqué en Picardie puis interné plus de quatre ans dans un camp nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Venu à l'écriture par hasard, poussé par Jean Vilar, on lui doit l'un des plus grands succès d'art dramatique: sa pièce intitulée Du vent dans les branches de Sassafras est jouée dans le monde entier depuis un demi-siècle. Toujours actif, il vient de publier un recueil de citations paru sous le titre Perles de vie, un petit ouvrage érudit et drôle. A l'image de son auteur.

