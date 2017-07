BD: «Ornithomaniacs», les drôles d’oiseaux de Daria Schmitt

Attention, imagination débordante. Après le conte fantastique «L’Arbre aux pies», Daria Schmitt nous emmène cette fois-ci dans des contrées fabuleuses au style gothique. «Ornithomaniacs» est une histoire sur le fil du rasoir: entre le rêve éternel de l’homme volant et le cauchemar d’une mutation fatale dans un univers hostile. Un récit oscillant entre l’innocence d’une ado ailée et les plans maléfiques d’un oiseleur obsédé.

Prenez l’album dans vos mains et le voyage commence. C’est un livre grand, lourd, précieux, enveloppé d'une couverture gothique au titre entouré d'enluminures. L’emballage est comme une rampe de lancement graphique qui nous plonge dans un paradoxe : à l’intérieur, on découvre un univers très « coloré », mais fait d’espaces noirs. Un flot d’images et de hachures orchestré par des traits aussi nerveux que poétiques. Des lignes gorgées d'émotions. Des bulles coupées en tranches.

« Ma fille est un monstre »

L'histoire surgit dans un environnement étrange. On se retrouve dans un loft style « paquebot », une architecture froide très technique. Les bulles zooment sur Niniche, une fille tout à fait banale. Accrochée toute la journée au portable, elle n’arrête pas de se plaindre de sa mère possessive. Mais, rapidement, on découvre la partie sombre de cette jolie fille. Né avec des petites ailes dans le dos, cet être hybride ne rêve que d'une chose : se faire opérer pour devenir « normal ».

Et le temps presse : Niniche se sent de plus en pus menacée d’être stigmatisée par la société. Même à la maison, elle n’est plus à l’abri. Sa mère compte bien exploiter la particularité de sa fille pour faire fortune avec une émission à scandale dont elle a déjà trouvé le titre : Ma fille est un monstre.

« Le bec ne fait pas l'oiseau »

Tous ses espoirs reposent alors dans une adresse recommandée par une amie. Mais arrivée à cette « clinique », celle-ci s’avère être une mystérieuse École des hommes volants, habitée par des créatures extraordinaires comme un oiseau-professeur, un squelette vivant prénommé Icare ou l’attachant Lapsus, moitié oiseau, moitié chat, qui ne la quittera plus.

Dans ce château en ruines, digne de la Famille Adams, sa « thérapie » se fera à l'aide de ventouses et de limaces… Niniche y apprend des choses comme « le bec ne fait pas l'oiseau », mais aussi de se méfier de cette manie des hommes de vouloir tout classifier et contrôler.

L’univers de Daria Schmitt, une galaxie de traits et d’imaginations

Daria Schmitt se fait un plaisir de faire cohabiter plein d’univers. Il y a le monde fantasmagorique de Tim Burton avec son esthétique funèbre et sa poésie de l’horreur. La nuée d’oiseaux de Hitchcock pointe aussi son bec et même le roman L’Arrache-cœur de Boris Vian où les limaces bleues font voler les enfants… Sans oublier le clin d’œil au célèbre tableau Nighthawks de Edward Hopper, avec un homme seul dans un bar nommé Faucons de nuit. La force du trait rappelle les dessins de l’Allemande Käthe Kollwitz, mais Daria Schmitt confie avoir trouvé son inspiration chez d’autres illustrateurs du début du XXe siècle comme le Britannique au style fantastique Arthur Rackham, ou encore Franklin Booth, l’artiste américain réputé pour son trait méticuleux, mais aussi chez les dessins obscurs de l’Autrichien Alfred Kubin ou le travail du graphiste polonais agoraphobe Bruno Schulz.

L’oiseau africain Balaeniceps Rex, un héros des temps modernes

Bien évidemment, ce roman graphique de Daria Schmitt est bel et bien le fruit du XXIe siècle et souligne les modes de vie et le manque de rêves d’aujourd’hui. Daria Schmitt réussit même à y transformer un drôle d’oiseau en héros des temps modernes : derrière l’oiseau-professeur qui cherche désespérément la route vers l’Afrique si souvent fantasmée se cache un hommage appuyé à l'espèce Balaeniceps Rex, autrement dit le Bec-en-sabot, animal africain majestueux, rare et secret, aujourd'hui menacé de disparition.

► Ornithomaniacs, de Daria Schmitt, 104 pages noir et blanc, éditions Casterman, 25 euros, ou sous forme de e-book, 15,99 euros.

