Mexique: la France à l'honneur au festival Cervantino

Pour son premier déplacement hors d'Europe, la ministre de la Culture française Françoise Nyssen, s'est rendue à Guanajuato au Mexique pour soutenir les quelque 30 artistes français présents au festival Cervantino. L'Hexagone est cette année le pays invité d'honneur de cette rencontre autour de la danse et du théâtre, la plus importante d'Amérique latine.

La France est à l'honneur de deux des principaux festivals culturels mexicains, dans le domaine du théâtre, de la musique et du cinéma, qui se déroulaient ce week-end, quelques semaines après les séismes meurtriers qui ont frappé le pays. La ministre française de la Culture, Françoise Nyssen, a fait le déplacement pour assister aux deux événements, alors que le Mexique panse ses plaies après deux tremblements de terre qui ont fait au total près de 500 morts.

Elle a assisté le 21 octobre au festival Cervantino, qui propose durant près de trois semaines spectacles de théâtre, de danse et musique, dans l'Etat central de Queretaro. Le lendemain, elle s'est rendue au festival de cinéma de Morelia, dans l'ouest du pays. Devenu l'une des plus importantes vitrines du cinéma d'Amérique latine, il accueillait cette année une forte délégation française, qui comptait notamment les réalisateurs Michel Hazanavicius et Laurent Cantet.

« Sans chauvinisme, la programmation française au festival Cervantino est absolument exceptionnelle, avec Pascal Rambert, Joël Pommerat et Wajdi Mouawad, a déclaré Françoise Nyssen au micro de RFI. Il y a une sélection très audacieuse et très judicieuse. On vient dans un pays qui a tellement d'enthousiasme et de plaisir à accueillir, à partager, à échanger. »

Fiasco de l'Année du Mexique en France

« Je suis venu à la faveur du Cervantino. C'est un pays qui a été meurtri par les tremblements de terre qui non seulement ont causé un nombre important de pertes humaines mais qui a aussi atteint la culture. Chaque jour, on découvre de plus en plus de sites patrimoniaux endommagés, a-t-elle ajouté. La ministre de la Culture Maria Cristina Garcia Cepeda m'a dit hier : "On va tous les reconstruire". On peut aider concrètement à la réhabilitation d'un ou deux bâtiments en mettant autour de la table les entrepreneurs français locaux, notre savoir-faire et nos moyens », a avancé la ministre française.

Françoise Nyssen souhaite lancer une initiative auprès des entreprises françaises implantées dans le pays pour financer la reconstruction de sites culturels endommagés lors de la tragédie. Il s'agit notamment de reconstruire certaines demeures de Xochimilco, une zone lacustre et agricole située au sud de la mégapole et classée au patrimoine de l'Unesco, très appréciée des touristes pour ses canaux bucoliques.

Plusieurs projets d'échanges en matière de patrimoine, d'arts scéniques, visuels, de cinéma et d'édition sont également à l'étude. Dans le domaine du cinéma, la France souhaiterait augmenter le nombre de coproductions franco-mexicaines en modernisant l'accord qui unit le CNC à son équivalent mexicain. La ministre souhaiterait également que de jeunes mexicains puissent se former dans l'Hexagone au métier de libraire.

Six ans après l'annulation de l'Année du Mexique en France suite aux tensions diplomatiques générées par l'affaire Florence Cassez, la ministre mexicaine de la Culture, Maria Cristina Garcia Cepeda, a salué lors d'une rencontre bilatérale « la relation extraordinaire » qui unit désormais les deux pays.

(Avec agences)