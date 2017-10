Cinéma : «Logan Lucky», un «Ocean's Eleven» loufoque en salles

Le nouveau film de Steven Soderbergh sort ce 25 octobre en salles. Après Ocean’s Eleven et Ocean’s Twelve, le surdoué du cinéma américain reprend le flambeau du « film de casse » avec un casting de haute volée : Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig et Hilary Swank.

« Braquage, mode d’emploi » : ainsi pourrait s’appeler le nouveau film de Steven Soderbergh. Deux frères pas très futés, incarnés par Channing Tatum et Adam Driver, décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays. Problème : il est en prison.

Préparation, recrutement d’une équipe, mise en place d’un plan ultra-minuté... Comme Ocean’s Eleven (2001), le grand succès populaire de Steven Soderbergh, Logan Lucky obéit à toutes les règles du film de casse, avec une dose de loufoquerie et d’humour en prime, quand par exemple les apprentis-braqueurs donne à leur opération le nom de code « chou-fleur ».

Amérique profonde

Avec sa bouille ronde et son corps râblé, Channing Tatum incarne un anti-George Clooney. Contrairement aux héros sophistiqués de Ocean’s Eleven, les casseurs de Logan Lucky sont plutôt des figures de l’Amérique profonde, de tous ceux qui ont du mal à boucler leurs fins de mois et qui verraient leur vie transformée par quelques milliers de dollars.

On rit de leur naïveté, on tremble de leurs maladresses, on est totalement embarqué totalement dans leur aventure et dans ce film stylé, décontracté, intelligent et porté par des acteurs formidables.

En 2013, après Effets secondaires, Steven Soderbergh avait juré qu'il ne mettrait plus en scène de longs-métrages pour le grand écran pour pouvoir se consacrer à la télévision. Avec Logan Lucky, il trahit sa promesse. Steven Soderbergh n’est désormais plus à la retraite et chacun peut s’en réjouir.