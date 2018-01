Décès de Ray Thomas, chanteur des Moody Blues

Le musicien, flûtiste et chanteur Ray Thomas, membre fondateur du groupe britannique The Moody Blues, est décédé jeudi 4 janvier à son domicile à l’âge de 76 ans. C’est via un communiqué publié le 7 janvier que sa maison de disque, Cherry Red Records - Esoteric Recordings, a annoncé la nouvelle.

« Nous sommes profondément marqués par son décès, sa chaleur humaine, son humour et sa gentillesse vont nous manquer », déclare le communiqué. « C'est un privilège de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui », ajoute la maison de disque.

Ray Thomas a connu la gloire grâce au groupe de rock progressif The Moody Blues, créé en 1965, dont il est un membre fondateur, avec Mike Pinder, Denny Laine, Graeme Edge et Clint Warwick. Actifs pendant plus de 40 ans, les Moody Blues ont vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde, grâce notamment à des tubes incontournables comme Nights in White Satin.

Dans cette chanson, Ray Thomas réalise un solo de flûte qui a largement contribué au succès du morceau. L’artiste avait également connu le succès avec plusieurs albums en solo.

Intronisation future au Rock and Roll Hall of Fame

Musicien aux nombreux talents - la flûte était son instrument de prédilection, mais il jouait aussi de l’harmonica, du saxophone et du hautbois -, Ray Thomas a joué avec les Moody Blues jusqu’en 2002, date à laquelle des problèmes de santé le forcent à prendre une retraite anticipée.

Le chanteur avait révélé sur son site internet en 2014 souffrir d'un cancer de la prostate. Malgré sa maladie, il continue de composer de nouvelles chansons, notamment The Trouble with Memories qu’il enregistre à l’occasion de la sortie en 2010 d’un coffret contenant ses deux albums solo.

Les membres des Moody Blues, dont Ray Thomas, devaient être intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock à Cleveland aux Etats-Unis, en avril.