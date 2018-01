Les Touaregs au centre du musée des Confluences à Lyon

Les Touaregs se trouvent au cœur d'une grande exposition au musée des Confluences, à Lyon, dans le centre-est de la France. L’exposition s'intéresse aussi bien à l'histoire, du XIXe siècle à nos jours, qu'à l'artisanat, au rock et à la mode. Une plongée dans la culture d'un peuple nomade réparti entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie et la Libye.

Peintures, photos, vidéos, le musée des Confluences s'attache d'abord à déconstruire les mythes d'hier et d'aujourd'hui : de l'homme bleu, si chevaleresque et si cher à la France coloniale, aux clichés d'aujourd'hui sur le Touareg rebelle trafiquant d'armes et autres aux confins du Mali, du Niger et de l'Algérie...

L'exposition montre ensuite les points communs qui irriguent l'art touareg, des cuirs aux bijoux. Le plus important, c'est la recherche d'une grande sobriété. « Ce sont des bijoux qui sont majoritairement en argent, donc quelque chose brillant, mais pas trop ostentatoire finalement, avec des formes assez géométriques, mais surtout simples et épurées, raconte Marie Perrier, chargée des collections d'Afrique et d'Océanie. Il y a vraiment un idéal de noblesse, de pudeur, de sobriété, de retenu. »

Visiteurs dans l’exposition « Touaregs » au musée des Confluences. Bertrand Stofleth / Musée des Confluences

La lutte des mots et des images

Depuis les années 1980, c'est surtout la musique, un rock psychédélique, qui fait connaître l'identité touarègue, explique Cécilia Duclos, chargée des expositions du musée des Confluences. « C’est vraiment un phénomène qui a permis un renouveau de la résistance touarègue, de la rébellion, et qui diffuse les revendications d’une manière pacifiste, puisqu’on a posé les armes, mais on a voulu radicaliser la lutte avec les mots et les images. »

Bombino, Tinariwen, Tamikrest, Kel Assouf : les guitares électriques des Touaregs résonnent du Sahara jusque sur les plus grandes scènes du monde.

Évolution d’un regard sur les Touaregs Bouclier (détail) (Afrique - fin XIXe siècle) montré dans l’expo « Touaregs » et issu de la collection du musée du quai Branly–Jacques Chirac.

Musée des Confluences

Coupure de presse (détail) du Petit Journal "Un fait d'armes dans le Sahara français. Engagement entre nos troupes et les Touareg", 1907 Prêt de Jean-Marc Durou.

Musée des Confluences

Vue sur un campement, vers 1928 de Paul-Élie Dubois (1886 – 1949). Prêt du Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains.

Musée des Confluences

1ère de couverture (détail) du journal l'Illustration consacré à l'Exposition coloniale de 1931. Illustration de Paul-Élie Dubois. Prêt de Jean-Marc Durou.

Musée des Confluences

Boucles d'oreilles (Niger, Touaregs Iwellemmeden de l’Est – 20e s.) don de l’association Masnat.

Mathias Benguigui, musée des Confluences

« Les amis » de Harandane Dicko (Bamako, Mali - 2006).

Musée des Confluences, Lyon.

« Le regard de Djeniba » de Harandane Dicko (Bamako, Mali – 2006).

