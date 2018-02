Les tulipes de Jeff Koons, cadeau de l'artiste à Paris, n'enchantent guère

Une polémique enfle depuis un an dans la capitale autour de l'installation d'une oeuvre d'art à Paris. Une pétition a même été lancée, elle a déjà recueilli des milliers de signatures. L'oeuvre est signée de la star de l'art contemporain Jeff Koons. Une oeuvre dont l'artiste américain a fait cadeau à la France en signe de l'amitié franco-américaine, après les attentats de Paris en 2015 et 2016.

Haute de 10 mètres, large de 8, en bronze, acier inoxydable et aluminium, la sculpture monumentale de 27 tonnes qui représente une main tenant des tulipes multicolores devrait être installée devant le Palais de Tokyo à proximité de la place du Trocadéro. C'est le souhait de Jeff Koons qui a offert à la Ville de Paris, en novembre 2016, ce qu'il considère comme « un geste d'amitié entre le peuple américain et le peuple français » après les attentats de 2015 et 2016.

La polémique s’enflamme. Une pétition intitulée « Non au bouquet de Jeff Koons à Paris » a été lancée et 6 200 personnalités intellectuelles et quelques artistes de renommée internationale dont Christian Boltanski, ont déjà signé. Ils ne veulent pas de ce cadeau empoisonné. Ils dénoncent l’outrance d’un projet et son emplacement qui privera touristes et passants d’un point de vue unique sur la Tour Eiffel. Ils contestent également le choix de l’œuvre qui ne rend pas du tout hommage aux victimes des attentats terroristes. Enfin, pour ses détracteurs, ce bouquet de tulipes est une provocation et sert uniquement à faire de la publicité à une richissime star de l’art contemporain en face d’un musée, le Palais de Tokyo, voué aux artistes émergents français.

Face à l’imbroglio du bouquet de la discorde, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, est intervenue pour demander une sérieuse étude technique, économique et juridique à la mairie de Paris.