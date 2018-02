[Portrait] Akiko Jean, une Japonaise qui a appris le français avec RFI

Si vous avez une idée pour favoriser l'apprentissage du français dans le monde, c'est le moment de le faire savoir ! La Conférence internationale pour la langue française et le plurilinguisme dans le monde s'ouvre ce mercredi 14 février à Paris. Pendant deux jours, plus de 400 chercheurs, journalistes, artistes, chefs d'entreprises du monde entier réfléchissent aux nouvelles manières d'apprendre le français. L'accent est mis sur l'innovation. Une innovation à laquelle RFI participe depuis plusieurs années déjà. Parmi ceux qui ont appris le français grâce à la radio du monde, voici le portrait emblématique d'une guide touristique japonaise.

Un béret noir sur la tête, Akiko Jean arpente les temples de Kyoto, comme les grandes artères éclairées au néon à Tokyo. Derrière elle, une grappe de touristes auxquels elle s'adresse dans un français remarquable, une langue apprise sur RFI, alors qu'elle travaillait pour l'ambassade du Mali au Japon.

« Il y a quelques années, je suis allée à l’Institut franco-japonais à Tokyo. J’ai pris le cours qui forme les interprètes-traducteurs et mon professeur a pris comme sujet de travail l’actualité de RFI. D’abord on écoute la radio et après on détaille. »

Le Journal en français facile

Écouter la radio en français : un exercice formateur, mais pas toujours facile pour Akiko Jean qui travaille aujourd'hui pour plusieurs agences de voyages au Japon. « Les actualités sont parlées très vite, avec beaucoup de noms propres, etc. »

Pour aider ces élèves, RFI a créé le Journal en français facile, il y a plus de 15 ans. Avec les nouvelles technologies, la page savoirs.rfi.fr s'enrichit chaque jour de nouveaux contenus : on y trouve près de 2 000 sons adaptés à l'apprentissage et à la compréhension du français, plus de 500 exercices et fiches pédagogiques. Quant à la communauté Facebook de RFI Savoirs, elle rassemble plus de 600 000 fans... jusqu'au Japon.

