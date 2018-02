Marseille-Provence 2018, un «Grand Baiser» pour tout le monde

45 000 personnes qui s’embrassent et le Vieux-Port qui s’embrase. Des hommes, des femmes, de tous âges et de toutes origines dont les lèvres se frôlent, se cherchent, se goûtent pendant un son et lumière poétique. Arnaud, Roxanne et Bastien sont venus à trois, en tout bien tout honneur. « C’est un moyen pour réunir les gens, avec tout ce qui s’est passé ces dernières années, les attentats et tout cela, cela nous permet de nous réunir pour une nuit, pour voir un beau spectacle… » « Pour partager tout l’amour qu’on peut se porter, l’un à l’autre. » « Comme ça, on ressent plus les émotions des gens qui sont autour. »

« Il faut provoquer ces rencontres »

Un poème, des funambules au-dessus de l’eau, des feux d’artifice, c’est Groupe F, connu pour ses spectacles pyrotechniques grandioses qui a imaginé ce Grand Baiser.

« Il y a des moments très intenses qui durent quelques secondes et qui vont bâtir une vie, affirme Christophe Berthonneau, le directeur artistique de Groupe F. Il faut les provoquer ces rencontres. Il faut se mettre en état de pouvoir d’être accessible à l’autre. Il faut bouger. Il faut être au milieu des gens. Il y a énormément de gens qui sont dans une solitude terrible, qui ne se donnent même plus les moyens de se rencontrer. »

Relayé en direct sur les réseaux sociaux, le message d’amour des Marseillais a fait le tour du monde.

►Ce jeudi 15 février, MP2018 Quel Amour! s’invite sur les bancs de l’école. C'est le premier « rendu » de la mallette artistique distribuée à plus de 6500 classes primaires sur l'ensemble du territoire.

►Le week-end des 17 et 18 février, il y aura deux jours et deux nuits d’effervescence artistique avec plus de 250 événements sur l’ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône.