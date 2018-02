France: l’exécutif veut des bibliothèques ouvertes plus souvent

En France, le président Emmanuel Macron et la ministre de la Culture appellent les bibliothèques à étendre leurs horaires d'ouvertures. Message envoyé depuis la médiathèque des Mureaux, près de Paris. Ouvrir plus et mieux, c'est aussi le message de l'académicien Erik Orsenna, qui a remis à cette occasion à la ministre Françoise Nyssen un rapport sur l'avenir des bibliothèques.

Emmanuel Macron en avait fait une promesse de campagne. Pour réduire les fractures culturelles et sociales, il fallait étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques. En France, elles ouvrent en moyenne 41 heures par semaine dans les grandes villes, deux fois moins que dans d'autres pays européens.

La ministre de la Culture enfonce le clou, mardi 20 février : « Aujourd’hui, on parle de droit culturel, il faut se préoccuper que chacun ait accès à la culture ». La médiathèque c’est, d’après la ministre, « peut-être le premier lieu culturel dont on pousse la porte ». Or, « sur 16 000 bibliothèques, il y en a 130 qui sont ouvertes le dimanche. Aujourd’hui, on ne peut pas aller dans une bibliothèque quand on a le temps, objectivement, d’y aller », d’après elle.

Vers des horaires d'ouverture au cas par cas ?

Alors faut-il ouvrir le dimanche, ou plus tard le soir, ou à la mi-journée ? Erik Orsenna et le haut fonctionnaire Noel Corbin, co-auteurs d’un rapport sur le sujet, remis ce mardi à Françoise Nyssen, suggèrent de s'adapter aux réalités locales et aux publics. « La meilleure façon pour que rien n’avance, c’est de dire, de Paris, tout doit être comme ça de Dunkerke à Nice. Ça, ça marche pas ! La responsabilité des bibliothèques municipales, comme leur nom l’indique, ce sont les municipalités », assène l’écrivain français. « Mais, en parallèle, l’Etat doit prendre sa responsabilité, c’est ce qu’on a arraché », affirme-t-il.

Dans un contexte de baisse générale des dotations de l'Etat aux collectivités locales, Erik Orsenna s'est en effet battu pour que l'enveloppe à destination des bibliothèques soit épargnée. Elle a même été augmentée de 8 millions d'euros pour les 5 ans à venir, afin d'encourager l'extension des horaires d'ouverture.

