«Lady Bird», le difficile passage à l’adolescence

Un an dans la vie d’une jeune fille, enthousiaste, fantaisiste et un peu fofolle. Christine, alias Lady Bird, a 17 ans, des rêves gros comme ça, mais un quotidien peu reluisant. A la maison, un père au chômage et une mère qui essaie de joindre les deux bouts. Au lycée, elle est snobée par ses condisciples, tous issus de familles richissimes.

Greta Gerwig signe ici son premier film, seule aux manettes, mais Lady Bird n’a rien d’un coup d’essai. L’actrice de 34 ans a déjà participé à grand nombre de projets cinématographiques en tant que scénariste et co-réalisatrice. Sa silhouette blonde, sa fantaisie, sa grâce un peu maladroite en ont fait une égérie du cinéma indépendant américain.

Révélée à l’écran par Greenberg de Noah Baumbach, elle a également assuré l’écriture du plus beau film du réalisateur dans lequel elle tient le rôle principal : Frances Ha. Lady Bird parle de la difficulté du passage à l’adolescence, entre crise d’identité et relation mère-fille tempétueuse. C’est un film parfois très drôle, discrètement touchant. La réalisatrice a aussi su choisir à la perfection son « double » à l’écran. La jeune comédienne Saoirse Ronan y tient son plus beau rôle, en équilibre fragile et gracieux entre l’enfance et l’âge adulte.