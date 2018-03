Lancement de la 23e Semaine de la langue française et de la Francophonie

Loin des querelles autour d’une Francophonie accusée d’être trop franco-française se déroulera, à partir de ce samedi, la Semaine de la langue française et de la Francophonie. La 23e édition, du 17 au 25 mars, donne aux amoureux des mots rendez-vous dans le monde entier, avec plus de 1 500 événements sur les cinq continents et une Journée spéciale de RFI dédiée aux mondes francophones.

Vous pouvez même tirer la langue, pourvu que ce soit fait artistiquement et au service de la poésie française. Pendant une semaine toutes les initiatives sont les bienvenues pour exprimer sa joie et sa créativité, mais en français, s’il vous plaît. Cela va du catch littéraire en style libre jusqu’à la bataille virtuelle pour jongler avec les verbes. En Uruguay, à Montevideo, vous attend une foire gastronomique, en Hongrie, à Budapest, une grande dictée, en Norvège, à Oslo, des contes pour perfectionner l'orthographe et la syntaxe.

Richesse et diversité seront les maîtres mots de cette Semaine de la langue française et de la Francophonie. Que ce soit à Hambourg ou au Royaume du Swaziland, qu’il s’agisse d’un élève du CP ou d’un écrivain doté d’un prix Goncourt, tout le monde est invité à exprimer sa créativité à travers les mêmes outils : les mots. Accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix et volubile, ce sont les dix mots particulièrement mis à l’honneur à travers de l’événement Dis-moi dix mots, décliné sur tous les tons en conférences, débats, expositions, rencontres, mais aussi en joute oratoire ou en compétitions de slam.

Après, c’est à chacun de trouver et d’expérimenter avec ses propres mots dans le cadre du thème choisi cette année, « Les usages de la parole » : de la Vanité des paroles étudiée par Montaigne jusqu’à L’usage de la parole cher à Nathalie Sarraute. Effets insoupçonnés garantis.



Dix événements dans dix villes du monde pour la ##SLFF18

En Allemagne, à Hambourg, dans le cadre des soixante ans du jumelage entre la ville allemande et Marseille, l’Institut français organise une Dictée de la Francophonie. La lecture sera assurée par le Consul général de France.

Au Canada, à Montréal, le Hall de la Grande Bibliothèque se transforme en Ruche de poésie et invite à la Francofête pour profiter du Bonheur de dire. L’occasion de s’approprier les mots à sa manière, s’amuser à les définir et d’en créer des nouveaux.

En Corée du Sud, des groupes français, suisses et coréens investissent cinq villes de Corée pour Mars en Folie, une tournée musicale francophone.

Aux Émirats arabes unis, à Dubaï, le 20 mars, l’écrivain, poète et peintre marocain francophone Tahar Ben Jelloun, est l’invité d’honneur de l’Alliance française sur place, à l’occasion de la Semaine de la Francophonie.

Aux États-Unis, l’Alliance française de Bozeman dans le Montana appelle tout le monde à participer pendant deux heures à un concours de langue française, La Plume d’or, organisée par les Alliances françaises à travers le monde.

En France, au Château du Plessis, à La Riche, une Nuit du Slam et un Cabaret de l’oralité fêtent la liberté d’expression et la poésie populaire.

En Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, la Compagnie de l'Archipel donne rendez-vous dans les jardins du CREIPAC pour assister à une représentation pleine d'entrain de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, l'une des pièces les plus populaires du théâtre français, adaptée et mise en scène par Dominique Jean.

Au Pérou, France Conexión organise à Arequipa une déclamation en groupe : « Les Je dis de la poésie » pour découvrir les vers volants de francophonie.

Au Swaziland, les élèves des écoles primaires et des collèges de MDS schools dans la région Hhohho, présenteront des performances artistiques pour répondre à la thématique 2018 : « Dis-moi dix mots ».

À Tahiti, sur la plus grande île de la Polynésie française, à 15 700 kilomètres de Paris, l’université de Polynésie française jette un regard ouvert et amusé sur les variations de la langue française.

► Sans oublier la journée spéciale de RFI dédiée à la Francophonie, diffusée en direct, mardi 20 mars, à partir de la Bibliothèque Nationale de France (BnF).

Le programme :

8h - 9h – La matinale

Présentée par Arnaud Pontus, avec Laurence Engel, présidente de la BnF, Karine Tuil, écrivaine, marraine de la journée du français dans les médias, Pascal Blanchard, historien et documentaliste - spécialiste empire colonial français, et Bessora, écrivaine belge - Prix Fénéon 2001 et Grand prix littéraire d'Afrique noire 2001.

9h10 - 9h50 – Appels sur l'actualité - Libre antenne, magazine interactif où les auditeurs réagissent à l'actualité internationale, africaine et française. L'émission est à la fois un lieu de décryptage de l'information grâce aux questions à la rédaction, mais aussi un lieu de débat où s'échangent idées et réflexions en provenance des cinq continents.

Présenté par Juan Gomez, avec Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice.

12h - 13h – 7 milliards de voisins , Émission de société et de vie quotidienne qui aide à comprendre comment on vit dans le monde en termes de relations humaines, de consommation, de modes de vie urbains, la place des femmes.

Présentée par Emmanuelle Bastide, avec Kidy Bebey, auteur de livres pour enfants journaliste, directrice d’une collection « Lucy » basée à Bamako, Mylène Flicka, étudiante en France, fondatrice du site IRRAWO – STUDIO, et Béatrice Lalinon Gbado, éditrice jeunesse béninoise, membre de l’Alliance des éditeurs indépendants

13h40 - 14h – Afrique midi , journal d'informations.

Avec Franck Hurinville, chargé de mission Francophonie à la BnF, et Sarah Mody, du collectif « Abidjan lit ».

14h30 - 15h – La danse des mots , émission qui lie le monde à travers ses mots et interroge toutes les mises en scène du langage : les SMS sur portable, le jargon du garagiste, l'usage du français chez les écrivains étrangers, sa créolisation par les romanciers antillais...

Présentée par Yvan Amar, avec Jean-Marie Compte, directeur du département Littérature et art de la BnF, et David Guillet, directeur du département des Expositions et manifestations de la BnF.