Thierry Frémaux: «Il y a plus de femmes réalisatrices à Cannes que partout ailleurs»

Lors de la 71e édition du Festival de Cannes, la place des femmes sera attentivement scrutée. Depuis l’affaire Weinstein, cette question est devenue un sujet ultrasensible dans le milieu du cinéma. Parmi les 18 films en lice pour la Palme d’or, trois ont été réalisés par des femmes : la Française Eva Husson, la Libanaise Nadine Labaki et l'Italienne Alice Rohrwacher. Le jury sera présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett, figure de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel. Entretien avec Thierry Frémaux, le délégué général du Festival et responsable pour la sélection des films.

RFI : Quelle sera la place des femmes réalisatrices au Festival de Cannes 2018 ?

Thierry Frémaux : Il y a moins de dix pour cent de femmes réalisatrices dans le monde et le Festival de Cannes – qui était à 23 % l’année dernière – est encore à un pourcentage bien plus élevé. Donc, il y a plutôt plus de femmes réalisatrices en sélection officielle au Festival de Cannes que partout ailleurs.

Avez-vous féminisé les comités de sélection ? Il y a quand même une attention portée à ces questions, notamment depuis l’an dernier et évidemment depuis l’affaire Weinstein.

Le Festival de Cannes n’a ni vocation ni compétence à parler de ces sujets-là. Nous organisons un festival de cinéma. Donc, au contraire, nous invitons des gens dont on sait le combat. Depuis longtemps, les jurys sont à parité. En ce qui concerne les comités de sélection, depuis l’an dernier, il y avait des discussions avec Agnès Jaoui, Maren Ade ou Jessica Chastain qui étaient membres du jury, elles me parlaient. Et puis, on a un peu rééquilibré, et on va le faire de plus en plus, parce que c’est une chose qui n’était pas du tout un sujet, il y a encore deux ou trois ans. Quant aux discours, vous verrez, pendant Cannes, il y aura des prises de parole, il y aura des colloques, il y aura un certain nombre de choses, destinées à montrer que le monde n’est plus le même.

► Le Festival de Cannes 2018 aura lieu du 8 au 19 mai.